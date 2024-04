Expuso la táctica de robo en París aplicada por mujeres mayores

Embed @ayla.madison Una no pot anar ni al museu ja original sound - Ayla

El vídeo en TikTok alcanzó una gran popularidad con miles de visualizaciones y numerosos comentarios relacionados. “Me pasó lo mismo”, “A mi me robaron el móvil en París y me lo devolvieron porque los enganché corriendo que sino me quedo sin él”, “Por Barcelona también pasa”, “Esto también ocurre en la Torre Eiffel y en todos los lugares turísticos de París en general”, “Me hicieron literalmente lo mismo” y “Yo en París me acabé pegando con los carteristas”, son algunas de las reacciones de los usuarios.

Esta vivencia pretende resaltar la relevancia de permanecer atento y adoptar medidas de seguridad adicionales al explorar destinos turísticos populares, como el museo nacional de Francia, dedicado tanto a las bellas artes como a la arqueología y las artes decorativas anteriores al impresionismo.