Francia: la extrema derecha de Le Pen se impone en la primera vuelta en las legislativas

Tras darse a conocer los primeros resultados, Macron llamó a una alianza “amplia” contra el partido Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen. “Frente a RN, ha llegado el momento de una amplia alianza, claramente demócrata y republicana, para la segunda vuelta”, aseguró Macron en una declaración escrita, destacando que la “alta participación” en los comicios atestigua de un “deseo de aclarar la situación política”.

Los franceses “han emitido un veredicto rotundo ” en las elecciones legislativas anticipadas en Francia, aseguró el líder ultraderechista Jordan Bardella del RN, quien a sus 28 años ya llevó a la victoria a su formación en las europeas. El RN ya anunció que si logra la mayoría absoluta junto a sus aliados en las legislativas lo postulará como primer ministro.

Ahora falta una semana de negociaciones políticas antes de la segunda vuelta del 7 de julio. El resultado final dependerá de cómo los partidos decidan unir fuerzas en cada uno de los 577 distritos electorales de Francia para la segunda vuelta.

La alta participación del domingo subraya cómo la crisis política de Francia ha energizado al electoral.

Para la hora de cierre de las urnas, la participación fue de casi el 60%, en comparación con el 39,42% de hace dos años, la cifra de participación comparable más alta desde la votación legislativa de 1986, dijo el director de investigación de Ipsos Francia, Mathieu Gallard.

El RN está ahora más cerca del poder que nunca. Le Pen ha tratado de desintoxicar a un partido, fundado por su padre Jean-Marie Le Pen, conocido por el racismo y el antisemitismo, una táctica que ha funcionado en medio de la ira de los votantes contra Macron, el alto costo de la vida y las crecientes preocupaciones sobre la inmigración.

La llegada al poder de la extrema derecha, por primera vez desde la Liberación de Francia de la ocupación de la Alemania nazi en 1945, sumaría un nuevo país en la Unión Europea (UE) gobernado por esta tendencia, como Italia.

Le Pen pide el voto para una "mayoría absolutista" de la ultraderecha en Francia

Marine Le Pen, líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) que ganó la primera vuelta de las elecciones francesas, según los primeros datos, pidió para el segundo turno del 7 de julio "una mayoría absoluta" que no deje otra posibilidad al presidente francés, Emmanuel Macron, que nombrar a su dirigente de RN Jordan Bardella, primer ministro.

"No hay nada más normal que la alternancia política. Para ello necesitamos una mayoría absoluta", declaró Le Pen, quien fue reelegida diputada en su circunscripción del norte de Francia en el primer turno gracias a su amplia mayoría.

La mayor participación de votantes en Francia

El domingo 30 de junio comenzó una nueva era en Francia, cuando el partido de extrema derecha de Marine Le Pen obtuvo una enorme ventaja en la primera vuelta de las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento; aunque no consigue los números mayoritarios hasta el momento.

Su Agrupación Nacional (RN) nunca ha estado tan cerca de gobernar Francia. Los primeros resultados apuntaban a que el partido se había asegurado el 34% de los votos, según el grupo de sondeos Ipsos. De cara a la segunda vuelta, el 7 de julio, podría obtener entre 230 y 280 escaños en la Asamblea Nacional, de 577, frente a los 88 escaños anteriores, y convertirse en el grupo más numeroso del Parlamento. Un resultado en el extremo superior de esa horquilla les situaría a un paso de la mayoría absoluta de 289 escaños.

La votación estuvo marcada por la mayor participación en una primera ronda desde 1997.

La alianza cuatripartita de izquierdas Nuevo Frente Popular (PNF) también ha tenido una buena noche, al quedar segunda a nivel nacional con el 28,1% de los votos, según Ipsos. La alianza, formada por la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, socialistas, verdes y comunistas, se clasifica para la segunda vuelta en muchas circunscripciones de grandes ciudades y banlieues (suburbios) multiculturales, donde su apoyo a un Estado palestino independiente es popular. Ipsos calcula que el PNF podría obtener entre 125 y 165 escaños, lo que le convertiría en el segundo bloque parlamentario.

Lo que está claro tras la primera vuelta es que el proyecto centrista de Macron y la autoridad política del presidente saldrán gravemente dañados de estas elecciones. Incluso en los casos en los que los candidatos de Macron han pasado a la segunda vuelta, al conseguir el 12,5% de los votantes registrados, se enfrentan a duros duelos y, en algunos casos, a contiendas a tres bandas en las que se verán presionados a dimitir para bloquear al RN.

Emmanuel Macron El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abandona la cabina electoral antes de emitir su voto en la primera ronda de las elecciones parlamentarias en una mesa electoral en Le Touquet, al norte de Francia, el 30 de junio de 2024.

A la espera del 7 de julio

Lo que aún no está claro después de estos resultados de la primera vuelta, sin embargo, es si Le Pen logrará una mayoría el 7 de julio. Las encuestas sugieren que esto es posible, pero no seguro. Jordan Bardella, su candidato de 28 años para convertirse en primer ministro y una figura popular en TikTok, insiste en que no aceptará el trabajo a menos que cuente con dicha mayoría en el parlamento. Sin ella, si Macron le pidiera que intentara formar un gobierno, podría ser derrocado por una moción de censura en el primer obstáculo. Francia entonces emprendería la búsqueda de un primer ministro capaz de formar un gobierno estable, lo que podría llevar a un período que se asemeja a la crónica inestabilidad de la cuarta república del país, en 1946-1958.