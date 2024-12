Hallaron una cobra escondida debajo de la almohada: el impactante video viral

En el material, se observa al especialista en reptiles, Emile Rossouw, retirando a la serpiente con precaución pero de manera decidida. En el clip, Rossouw hace un comentario en tono humorístico: “No es algo que quieras en tu cama”. No obstante, este incidente no es para nada insignificante, ya que la cobra del Cabo se considera una de las serpientes más mortales y venenosas de todo el continente africano.