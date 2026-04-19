Javier Milei visitó este domingo el Muro de los Lamentos

El presidente Javier Milei inició este domingo una nueva visita oficial a Israel, su tercer viaje a ese país, en el que participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibir un reconocimiento por su apoyo durante el conflicto en Medio Oriente. En primera instancia visitó el muro de los lamentos.
La delegación incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
Agenda de Javier Milei en Israel
Poco después de su llegada este domingo a suelo israelí, Milei realizó una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, acompañado por funcionarios y autoridades locales.
Más tarde, el presidente se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión bilateral en la que le expresará su apoyo en medio de la guerra con Irán.
Embed - JAVIER MILEI VISITÓ EL MURO DE LOS LAMENTOS EN SU GIRA POR ISRAEL
Asimismo, se espera que se aborden temas de cooperación y se avance sobre el proyecto de traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida que había sido anticipada por el presidente y que implicaba reconocer a esa ciudad como capital de Israel.
La visita se desarrolla en un contexto internacional de alta tensión, marcado por el aumento de la conflictividad en Medio Oriente, disputas por el control del estrecho de Ormuz y el endurecimiento de la postura de los Estados Unidos frente a Irán. De hecho, la tregua entre ambos países finalizará el próximo martes, y la atención está dada a la nueva negociación que se entablará este lunes en Islamabad, Pakistán, entre representantes estadounidenses e iraníes.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.