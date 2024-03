Kate Middleton: por qué se anunció el diagnostico el 22 de marzo

Kate, princesa de Gales, reveló que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las “primeras etapas” de tratamiento, pero esta fecha no fue al azar.

En un mensaje de video publicado este viernes, Kate , dijo que el diagnóstico ocurrió después de que se sometiera a una cirugía abdominal en enero. Inicialmente se pensó que su condición no era cancerosa, pero exámenes posteriores “descubrieron que había cáncer”, dijo la princesa.

¿Qué dijo Kate?

Kate publicó un video la tarde de este viernes en el que compartió una actualización sobre su salud, dos meses después de que se alejara temporalmente de las funciones públicas luego de su tratamiento inicial.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo Kate, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

También que su diagnóstico había sido un "gran impacto" y que "William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

La fecha del mensaje de Kate

Kate y William tienen tres hijos, el príncipe George, de 10 años; la princesa Charlotte, de 8; y el príncipe Louis, de 5.

La naturaleza de este anuncio es compleja y multidimensional. Kate y su esposo, William, con plena conciencia del peso de sus roles públicos, optaron por un manejo mesurado y estratégico de esta noticia. La decisión de comunicarlo justamente el viernes 22 de marzo, el día que en el que en todos los colegios del Reino Unido comienzan las vacaciones de Pascua no fue aleatoria. George, Charlotte y Louis tendrían el refugio del hogar lejos de miradas ajenas y con el resguardo de su familia.

El primer ministro británico destacó la "enorme valentía" de Kate Middleton

El primer ministro británico destacó la “enorme valentía” de Kate Middleton

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, emitió un comunicado a través de su cuenta de X (exTwitter) en apoyo a Kate Middleton, quien este viernes anunció a través de un video que tiene cáncer.

“Mis pensamientos están con la Princesa de Gales, el Príncipe de Gales, la Familia Real y, en particular, sus tres hijos en este momento difícil”, escribió el premier.

“Tiene el amor y apoyo de todo el país mientras continúa su recuperación. Demostró una tremenda valentía con su declaración de hoy. En las últimas semanas, fue objeto de una intensa observación de los medios y fue tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de todo el mundo y en las redes sociales”, continuó.