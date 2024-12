La familia del gendarme secuestrado por la dictadura de Maduro sigue sin noticias

Continúan los días de angustia para la familia de Nahuel Agustín Gallo , el gendarme que fue detenido el 8 de diciembre en Venezuela , acusado por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, de supuesto terrorismo. La esposa y su hermano confirmaron que siguen sin noticias sobre su situación, pese a los reclamos del Gobierno y la Justicia argentina y la intervención paralela de un ex embajador kirchnerista.

Tanto María Alexandra Gómez como Kevin Gallo confirmaron que no tuvieron novedades de la situación en la que está el gendarme . Hasta última hora del martes, este medio se comunicó con ambos para conocer si el brutal régimen chavista decidía hacer un gesto humanitario y al menos establecer algún tipo de comunicación, a horas de la Navidad.

“Nada. Aún nada”, contestó la esposa del gendarme ante una consulta de este medio. Con un lacónico “no”, el hermano del joven argentino también confirmó que las esperanzas de tener, al menos, una certeza antes de la celebración navideña se había esfumado. “ Los planes no eran así. Nunca lo fueron. Es horrible toda esta situación ”, agregó la Gómez, quien esperaba a su marido junto a su pequeño hijo.

La última imagen del gendarme Nahuel Agustín Gallo en territorio venezolano antes de ser secuestrado por la fuerzas de la dictadura de Maduro.

Kevin Gallo admitió que la familia no había tenido novedades respecto de la intervención paralela que hizo el ex embajador kirchnerista Oscar Laborde ante la dictadura de Maduro y Cabello para hacerle llegar una carta de Griselda, la madre del gendarme, quien cumplió años el domingo, angustiada por la incertidumbre sobre su hijo. “Información no tenemos. Algunos vienen y te dicen que te van a ayudar y obviamente nosotros tratamos de aceptar la ayuda de todos lados, pero todavía no”, dijo el hermano.