La tucumana que le robó el corazón al entrenador de un grande de Europa

Bernal nació en San Miguel de Tucumán, pero creció en España y Francia, donde asistió al colegio Lycée Francais, y comenzó su carrera artística a los 7 años. Luego se inició en la moda y desfiló en las mejores pasarelas nacionales.

Trabajó en publicidad con reconocidas firmas tanto españolas como francesas, además de ganar varios premios como modelo joven, pero se dio cuenta que su gran pasión era la actuación y comenzó a trabajar para la televisión.

Lo hizo en varias series y programas de TV de España, hasta que llegó a ser parte de las películas The Deal y Clean Break. Ya en Los Ángeles, protagonizó series de televisión de renombre internacional como CSI: Miami o Chuck.

La vida juntos de Arteta y Bernal

Arteta llegó al Arsenal Football Club de Londres en 2010 y el matrimonio se instaló en la capital del Reino Unido con su hijo Gabriel, que había nacido un año antes. En 2012 nació su segundo hijo, Daniel; y en 2015, el tercero, Óliver.

Lorena decidió entonces hacer un alto en su carrera profesional. "No me arrepiento de haber hecho una pausa en el trabajo para ser madre como yo lo entiendo y formar una familia", le dijo a la revista ¡HOLA!. "Ahora que mis hijos ya son más mayores, me apetece volver al trabajo y me siento más preparada y más segura que nunca", anunció.

Lorena Bernal y Mikel Arteta con sus hijos Lorena Bernal y Mikel Arteta con sus hijos

"Antes me llamaban WAG, ahora algunos me conocen como ‘primera dama del Arsenal’ en Inglaterra. Me hace gracia. Poco a poco me irán conociendo más por mis trabajos", aseguró en la revista la tucumana que quiere que la reconozcan por su trabajo.

Estudió psicología y otro tipo de terapias, espiritualidad, ciencia, y se diplomó como life coach, coach espiritual y terapeuta de mindfulness. “Llevo tiempo trabajando como tal en paralelo a todo lo demás. Vi una necesidad real y preocupante de ayudar a las personas no solo a ser felices, sino a que se den cuenta de que pueden serlo con unos cambios muy simples”.

“Quiero vivir en un mundo en el que las personas son felices y sonríen y aman la vida. No quiero estar rodeada de personas estresadas, enfadadas, ansiosas, celosas, tristes, descontentas... no es justo ni para ellas ni para los que les rodean”, dijo en un entrevista.