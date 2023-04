“Mi madre me contó que mi padre nos había dejado para formar otra familia y que había tenido otro hijo. Siempre tuve la curiosidad de conocerlo, sobre todo por si me lo encontraba algún día por la calle o en algún sitio”, dijo Ana en una entrevista publicada días atrás por el medio El Español.

En abril de 2006, Facebook le abrió facilitó el rastreo y lo ubicó. Ana tenía 20 años cuando en las redes encontró a su padre y a ese hijo que había tenido: se llamaba Daniel Parra, tenía 17 años. Como tenían el mismo apellido, tuvo miedo de asustarlo y lo agregó desde el perfil de otra persona.

El primer contacto virtual

Un día Daniel publicó que había aprobado un examen para obtener el carnet de conducir. “Y yo me decidí a hablarle. Le puse ‘felicidades’, nada más. Mi miedo era que él no supiera de mi existencia, ‘a ver si voy a hablarle ahora y le desmorono todo su mundo’, ‘a ver si me rechaza’ o ‘a ver si piensa que busco algo más’”, decía Ana.

Daniel sólo le respondió “gracias” y ella no logró contenerse: “¿Sabes quién soy?”, le preguntó. Él le dijo “no lo sé, pero lo imagino”, que mejor ella se lo dijera. Ana le devolvió tres palabras: “Soy tu hermana”.

El encuentro y cómo empezó la relación

Los chats se hicieron recurrentes y en un momento ella al contarle con más detalles su vida, descubrieron que vivían en un pequeño pueblo llamado Santa Eulalia de Ronsana y sin embargo no se conocían ni de vista. “Nos dimos un abrazo y nos dio por reírnos. Fue una situación muy rara. Fue un poco incómodo ya que no sabíamos muy bien qué decir”, contó Daniel sobre el primer cara a cara.

Por esa época Ana vivía sola. Y como empezaron a llevaban muy bien, como una especie de amigos según describen ellos, al poco tiempo Daniel se fue a vivir con ella.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así... No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, explicó Daniel.

Con el tiempo el sentimiento de amistad se transformó en otra cosa, admitieron los dos. “Estábamos en una fiesta, nos acercamos lentamente y nos dimos nuestro primer beso”, aseguró ella. “Fue espontáneo, nada premeditado”, indicó él.

Cómo lo contaron y la planificación para ser padres

Cuando decidieron a contar su verdad, se presentaron en un programa de televisión española y lo anunciaron allí. Según admitieron, es la gente que no los conoce la que más condenaron su relación. “Hay personas que nos han escrito por redes diciéndonos que vamos a arder en el infierno”. No dejaron lastimarse por ello, intentaron tomarlo con humor.

“Nosotros no hemos dicho nunca que la relación de amor entre dos hermanos sea algo natural, simplemente contamos nuestra historia personal" dice el, y agrega "mucha gente piensa que estamos locos por defender este tipo de relaciones y que atentamos contra la moral, y no es así, solamente contamos lo que nos ha pasado ”, aseveró al respecto Daniel.

Hoy Ana y Daniel tienen dos hijos de cinco y tres años que van a un colegio Montessori, donde encuentran todo tipo de familias. Los niños saben cuál es la historia de sus padres pero sus padres admiten que aún son muy pequeños y no entienden del todo lo que significa.

