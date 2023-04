Chileno mostró todo lo que compró en Mendoza y se viralizó

En el material difundido, que se ha transformado en tendencia de forma inmedita, Garcés indicó que los productos eran mucho más baratos en Argentina y que había aprovechado su viaje para abastecerse. “Desde turrones, salame, leche, alfajores, arroz, harina. Realmente es todo muy conveniente, conseguimos todo a mitad de precio y a veces hasta menos”, puntualizó.

El usuario de Tiktok de Chile que visitó Mendoza se llevó prácticamente la mercadería de un mes en una sola visita.

Si bien en la publicación ha recibido una gran cantidad de felicitaciones y comentarios agradables, también ha provocado indignación entre algunos usuarios. Muchos señalaron que la situación económica en Argentina es complicada y que la compra de productos en el extranjero solo empeora las cosas.

Otros aseguraron que los ciudadanos argentinos no cuentan con la misma capacidad adquisitiva que los extranjeros.

En cuanto a esto, la controversia a la que dio lugar el video de @julinhogarces expuso las diferencias económicas entre países y abrió un debate interesante en las redes sociales. No obstante, lo que está claro es que el contenido de este chileno se ha vuelto muy reconocido en TikTok, donde el clip y suma más de un millón de reproducciones.

“Soy de Mendoza, me alegro que puedan venir a comprar... Solo ruego a los comerciantes que esto no genere más inflación”, “No entiendo por qué el enojo, hace unos años nos convenía a nosotros. El sol sale para todos”, “Muchos hablan de que se abusan, pero me alegro que hayan podido disfrutar de mi provincia” y “Cómo puede ser que puedan pasar tanto y nosotros cuando vamos a vacacionar nos limitan con lo que llevamos para comer” son algunos de los comentarios.