En el “juicio” contra Darth Vader por haberle cortado la mano a su hijo Luke Skywalker (algo que ocurre en el episodio “El imperio contraataca”) se determinó que “lo que se está condenando es la mutilación (…) y no lo que hizo antes el señor Vader”.

Además, Vader -vestido de negro y su casco y capa característicos- fue inhabilitado en forma absoluta y perpetua para el “uso oscuro de la fuerza” y de la espada láser.

El abogado defensor de Darth Vader, Juan Carlos Manríquez, en su argumentación a favor de su cliente, dijo que “sólo pido nada más y nada menos que justicia”.

“En su fallo, el tribunal de alzada determinó que la pena adecuada para el acusado sería la de permanecer congelado por 30 años en carbonita y estableció una prohibición de acercarse a Luke Skywalker a una distancia mínima de tres planetas durante el mismo período”, señaló el dictamen, que tomó en consideración los argumentos de la defensa para dictar este nuevo fallo sustitutivo en contra de Darth Vader, que además consideró otra serie de sentencias cautelares.

“Darth Vader fue sentenciado a la inhabilitación absoluta y perpetua para el uso oscuro de la fuerza” y se le “prohibió de forma perpetua el uso de la espada láser, emblemática arma de los Jedi y los Sith”, indicó el escrito.

Tras el llamativo juicio, las propias autoridades judiciales valoraron la performance. “Lo que quisimos hacer hoy día es acercar a la ciudadanía la justicia, tan poco comprendida. Para que vean qué se hace en una Corte de Apelaciones, porque la gente conoce mucho de juicios y tribunales, pero no así la función que se desarrolla aquí ”, explicó la presidenta de la Corte de Apelaciones, María del Rosario Lavín. “En mi carrera judicial sí he tenido criminales terriblemente malos, así que no es novedad la presencia de alguien como Darth Vader”, añadió la magistrada.

Por otro lado, la abogada Claudia Salvo, quien cumplió el rol del Ministerio Público, celebró la instancia. “Lo gracioso es que no nos pusimos de acuerdo, es decir, que cada uno preparó un alegato. De alguna manera, uno cuando ejerce va aprendiendo las cosas que tiene que resaltar”, señaló.