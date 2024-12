Valentín Barco víctima de un robo: su casa fue desvalijada

La publicación, hecha alrededor de la medianoche en España , da a entender que el robo tuvo lugar mientras ambos disfrutaban de una cena fuera de casa . “ Llegar a tu casa y encontrarla así desvalijada. Venir a un país lleno de ilusiones y que no puedas estar tranquilo... Todo demasiado raro, no confíen ni en su sombra ”, escribió Jaureguy junto a la foto.

Ambos viven en España desde agosto de este año.

Aunque el caos era evidente, no se detalló qué pertenencias valiosas fueron sustraídas. En la imagen publicada, se ve un televisor LED de gran tamaño que los ladrones no lograron llevarse. Este no es el primer robo que afecta a una personalidad del fútbol argentino en Europa en los últimos días. A Ezequiel Lavezzi, ex delantero de la Selección, le robaron “objetos de lujo” en su departamento en París.