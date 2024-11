Es viral: su padre se metió en un robo y le devolvió el celular a la víctima

El papá de la tiktoker compartió su relato sobre lo sucedido. Contó que detuvo el auto para realizar un trámite y observó a un joven corriendo a gran velocidad . Al percatarse de la huida del ladrón y al darse cuenta de que no portaba armas, reaccionó de manera impulsiva y decidió actuar: “ Era o me daba el celular o seguía corriendo y yo lo alcanzaba. Me pareció que se sintió acorralado porque había mucha gente mirando”.

El instante en que le devolvió el celular fue crucial para prevenir un conflicto. “Cuando le dije ‘Dame el celular’, él me lo dio de inmediato. Yo estaba listo para bajarme si intentaba correr, pero no fue necesario. También reconoció que experimentó algo de incomodidad al regresar con el dispositivo recuperado. “Cuando volví, ya había mucha gente mirando, y me dio mucha vergüenza. Por eso le di el celular rápido y me fui”.

Al hablar sobre su actitud frente a situaciones parecidas, comentó: “Siempre que puedo, trato de ayudar. No me gusta ver que alguien pase por algo así y que nadie haga nada”. Para ilustrar esta mentalidad, recordó haber sido testigo de un caso similar en el pasado: “Una vez seguí a un chico armado desde lejos, como a 100 metros, hasta que la policía lo ubicó. Les iba diciendo por teléfono cómo iba vestido y por dónde doblaba. Hay que ayudar, pero siempre de manera responsable”.

El impacto en las redes sociales

Varios internautas elogiaron la valentía de Sebastián y quedaron impresionados por lo rápido que el delincuente devolvió el celular. Algunos comentarios resaltaron la astucia de Delfina al grabar la escena.

“Más rápida fue tu reacción para grabar, incluso cambiaste de cámara. ¡Reflejo millennial!”. Otros se sorprendieron por la rapidez con la que el ladrón devolvió el celular, con mensajes como: “Lo puedo llamar para recuperar a mi ex” o “El primer día de trabajo del que intentó robar”.