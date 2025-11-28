Tres detenidos por robar en autos en San Salvador: uno era buscado en otra provincia

Tres detenidos en San Salvador de Jujuy: dos de ellos de nacionalidad peruana
Tres personas fueron detenidas en la mañana del 27 de noviembre en el barrio centro de San Salvador de Jujuy, tras ser identificadas como presuntos integrantes de un grupo dedicado al robo de pertenencias desde vehículos. El hecho ocurrió alrededor de las 7:51 en calle San Martín, entre La Madrid y Senador Pérez.
Según información oficial, un agente motorizado observó el momento en que uno de los individuos sustraía un objeto del interior de un vehículo. El hombre fue aprehendido en el lugar con el elemento en su poder, mientras que otros dos intentaron escapar.
Operativo y traslado
Minutos después, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito intervino en la zona y detuvo a los dos sujetos restantes. Los tres fueron trasladados a la Comisaría Seccional 1°, donde quedaron a disposición de las autoridades fiscales.
Antecedentes y situación judicial
De acuerdo con los datos proporcionados, uno de los detenidos tenía un pedido de detención vigente emitido por otra provincia. En tanto, uno de los ciudadanos de nacionalidad peruana registra un procesamiento previo con prisión preventiva.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades del grupo y su posible vinculación con otros hechos similares en la capital jujeña.