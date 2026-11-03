Viral: hallaron dos tortugas siamesas y les hicieron una operación para intentar separarlas

Un especialista en el estudio de reptiles y anfibios de Nueva Jersey consiguió realizar una operación para separar a dos tortugas siamesas , aunque únicamente una de ellas logró sobrevivir. Chris Leone , de 44 años, contó a People los detalles del episodio más extraordinario que le tocó afrontar durante su trayectoria profesional.

Redes sociales. Filmó a una mujer paseando una tortuga con correa y el video se hizo viral

Las dos pequeñas tortugas esataban conectadas por la zona abdominal , a las que llamaron Flip y Flop , y fueron halladas por una mujer en el jardín de su casa .

Leone , responsable de Garden State Tortoise , una institución dedicada al rescate y la reproducción de tortugas y otras especies de reptiles , se dirigió a buscarlas apenas recibió la noticia del descubrimiento. “Si bien me he encontrado con innumerables animales inusuales y anomalías”, comentó a People . “Encontrar dos crías unidas físicamente fue algo fuera de lo habitual ”, sostuvo.

El hecho de que los dos animales estuvieran con vida y hubieran completado su desarrollo hacía que el caso fuera aún menos frecuente . En la mayoría de los antecedentes conocidos , una de las crías no consigue formarse adecuadamente . Por eso, desde el comienzo, Leone comprendió que la particular condición de ambas podía poner en peligro su supervivencia .

El equipo veterinario no pudo hacer estudios de imagen antes de la cirugía por el pequeño tamaño de los animales

El primer paso consistió en establecer con precisión de qué manera estaban conectadas, evaluar si sus organismos podían desenvolverse adecuadamente y analizar qué alternativas permitirían aumentar sus posibilidades de salir adelante. Sin embargo, el reducido tamaño de Flip y Flop representaba un obstáculo importante: sus dimensiones impedían realizarles estudios previos, como ecografías o radiografías.

Por esa razón, los especialistas desconocían si las pequeñas compartían órganos esenciales o conexiones vasculares, una circunstancia que en intervenciones similares había impedido que ambos ejemplares sobrevivieran. “Tuvimos que tomar decisiones muy difíciles sin tener todas las respuestas”, admitió Leone.

No hay una técnica quirúrgica universal para intervenir a tortugas siamesas, debido a que las particularidades de cada caso requieren abordajes diferentes.

Por ese motivo, Leone trabajó junto al veterinario Chris Lambert y eligió realizar la separación en distintas etapas: aplicaron puntos de sutura entre ambas crías para ir dividiendo de manera progresiva los tejidos que las mantenían unidas y evaluar su evolución después de cada intervención. Finalmente, luego de colocar la tercera sutura, lograron separarlas por completo.

Flop murió tras la separación; Flip sobrevivió y comenzó a recuperarse

“Fue un momento extraordinario, uno que habíamos esperado desde que llegaron”, recordó Leone. No obstante, la intervención no tuvo el desenlace deseado para ambas tortugas: mientras que Flip logró sobrevivir, Flop murió.

El especialista difundió las distintas etapas del procedimiento a través de un video publicado en Instagram, que despertó numerosas reacciones entre los usuarios. La audiencia pasó de expresar asombro y admiración a manifestar tristeza y desilusión al enterarse del resultado.

La ausencia de estudios por imágenes realizados antes de la operación impide establecer con precisión qué provocó el fallecimiento de Flop. Según la hipótesis de Leone, las dos pequeñas tortugas podrían haber tenido en común órganos indispensables para que una de ellas pudiera vivir. “Perder a Flop fue devastador, especialmente después de todo lo que habíamos atravesado intentando darles a ambas tortugas una oportunidad de vida”, manifestó el especialista.

Flip avanza en su recuperación y ya comparte acuario con otra tortuga llamada Nemo

Aunque el desenlace estuvo marcado por la muerte de una de las crías, Leone sostuvo que la experiencia de Flop tuvo un sentido. “Ver a Flip viva, independiente y prosperando nos dio algo increíblemente significativo a lo que aferrarnos. Su vida importó, y aunque su historia terminó demasiado pronto, siempre será parte del extraordinario camino de Flip”, expresó en diálogo con People.

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Desde que fue operada, Flip mostró una recuperación mejor de la prevista: nada, se sumerge en el agua, descansa bajo el sol y se alimenta por sus propios medios. Hoy vive en el mismo acuario que otra tortuga, llamada Nemo. “Ver a estas dos pequeñas tortugas prosperar juntas fue una experiencia increíblemente gratificante”, manifestó Leone.

Los especialistas confían en que Flip siga creciendo en buenas condiciones, conserve su salud y pueda disfrutar de una vida prolongada en las instalaciones de Garden State Tortoise.