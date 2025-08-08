Murió la actriz Kelley Mack, conocida por hacer de Addy en "The Walking Dead"

La intérprete falleció a los 33 años acompañada por su madre y su tía, tras ser diagnosticada con un tumor.

La actriz Kelley Mack , reconocida por sus roles en The Walking Dead , Chicago Med y 9-1-1 , murió a los 33 años tras luchar contra un glioma en el sistema nervioso central . La noticia se dio a conocer el martes 5 de agosto mediante la cuenta oficial de Instagram de la actriz, en un mensaje firmado por su hermana Kathryn Mack .

Streaming. Quiénes son las actrices que participarán de la serie En el Barro de Netflix

“Con una tristeza indeleble, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz brillante y ferviente ha pasado al más allá, hacia donde todos eventualmente debemos ir” , escribió. Según el comunicado, Kelley falleció serenamente el sábado 2 de agosto , acompañada por su madre, Kristen , y su tía, Karen .

“Kelley ya se ha manifestado ante muchos de sus seres queridos en forma de mariposas. Será extrañada por muchos de una manera tan profunda que las palabras no pueden describirlo” , concluye el mensaje.

La hermana de Kelley Mack publicó la noticia de su muerte en su cuenta de Instagram.

Kelley Mack sufría un glioma en el sistema nervioso central , un tipo de tumor cerebral que se origina en el cerebro o la médula espinal y que, conforme avanza, puede comprometer funciones neurológicas vitales . Según el obituario publicado en Instagram , la actriz enfrentó la enfermedad con gran fortaleza y coraje , una cualidad que su familia siempre resaltó.

La hermana de Kelley Mack publicó la noticia de su muerte en su cuenta de Instagram.

“Quiero que todos sepan lo valiente que fue esa maldita guerrera, especialmente cuando decidió dar el salto para reunirse con Dios. Estoy tan jodidamente orgullosa de ella”, expresó su hermana. A comienzos de este año, la actriz había compartido detalles sobre su tratamiento; en marzo informó en redes sociales que había concluido su radioterapia con protones.

“Ha sido un reto adaptarme a un nuevo entorno tras tener una rutina en casa, pero el apoyo mental y emocional de mis seres queridos me mantiene firme, incluso cuando físicamente me siento fuera de balance”, compartió.

Además, agregó: “Es un reto que me viene de maravilla, y hasta ahora ha brillado el sol todos los días. En general, este camino no ha sido fácil, pero las cosas están mejorando; es difícil ver mejoras cuando estás en medio de todo. Gracias una y otra vez por el apoyo y las oraciones”.

Kelley Mack siempre fue honesta con su enfermedad en redes sociales.

¿Quién fue Kelley Mack?

Originaria de Ohio, Kelley Mack comenzó su trayectoria en proyectos independientes antes de dar el salto a la televisión masiva. En 2018, se sumó a la novena temporada de The Walking Dead, donde interpretó a Addy, una joven que lucha por sobrevivir en medio del apocalipsis zombi.

También participó en un capítulo de 9-1-1 en 2019 y tuvo un rol en la octava temporada de Chicago Med interpretando a Penelope Jacobs.

Kelley Mack es recordada por su participación en The Walking Dead.

Varios compañeros de trabajo dejaron mensajes de pésame en la publicación de Instagram, entre ellos el director Michael E Satrazemis, quien colaboró con Kelley en The Walking Dead. “Tuve el privilegio de crear junto a Kelley en TWD. Una luz brillante en todos los sentidos. Mi cariño para quienes la amaron”, escribió el realizador.

Su último proyecto en cine fue Universal, un film protagonizado junto a Joe Thomas y Rosa Robson. Está prevista una ceremonia en honor a la actriz el sábado 16 de agosto en Ohio, mientras que próximamente se anunciará un homenaje en Los Ángeles.