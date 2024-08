Nació la hija de Evaluna Montaner y Camilo: cómo se llama

Debajo de la imagen, el artista colombiano había escrito: “De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. ¡Feliz día de las madres pulga! Eres mi regalo del creador. Te amo.”

Los artistas compartieron un post con la primera imagen de la familia completa.

Evaluna y Camilo y la foto familiar

Después de varios meses, Camilo y Evaluna informaron a través de sus perfiles de Instagram la llegada de su segunda hija, a la que nombraron Amaranto. De esta manera, los cantantes publicaron una foto con el primer retrato de la familia al completo y celebraron junto a sus miles de seguidores la llegada de un nuevo miembro a su hogar.

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida”, escribieron los miembros de la familia Montaner en la emotiva publicación.

Los usuarios saltaron de alegría al ver el amor de la incipiente familia y llenaron el post con hermosos mensajes hacia ellos.

Los seguidores se alegraron al ver el cariño de la creciente familia y colmaron la publicación con lindos mensajes para ellos. De esta manera, Camilo y Evaluna optaron por compartir con su audiencia la feliz noticia de que se han convertido en padres una vez más.

