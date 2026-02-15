Nacional Potosí vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Nacional y Botafogo juegan por la llave 5 de la Copa Libertadores el miércoles 18 de febrero. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en Nido de los Cóndores.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Augusto Aragón Bautista.
