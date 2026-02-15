Nacional Potosí vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Nacional y Botafogo juegan por la llave 5 de la Copa Libertadores el miércoles 18 de febrero. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en Nido de los Cóndores.

O'Higgins vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Liverpool (U) se enfrenta ante la visita Independiente Medellín por la llave 8

El juez seleccionado para supervisar el partido es Augusto Aragón Bautista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.