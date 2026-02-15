domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 06:44
Copa Libertadores

Nacional Potosí vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Nacional Potosí y Botafogo. El partido se jugará en Nido de los Cóndores el miércoles 18 de febrero a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Augusto Aragón Bautista.

Nacional Potosí vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Nacional y Botafogo juegan por la llave 5 de la Copa Libertadores el miércoles 18 de febrero. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en Nido de los Cóndores.

Lee además
liverpool (u) se enfrenta ante la visita independiente medellin por la llave 8

Liverpool (U) se enfrenta ante la visita Independiente Medellín por la llave 8
ohiggins vs bahia: previa, horario y como llegan para la llave 7 de la copa libertadores

O'Higgins vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

El juez seleccionado para supervisar el partido es Augusto Aragón Bautista.

Horario Nacional Potosí y Botafogo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Liverpool (U) se enfrenta ante la visita Independiente Medellín por la llave 8

O'Higgins vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Carabobo se enfrentará ante Huachipato por la llave 6

Barcelona vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

2 de Mayo y Sporting Cristal se miden por la llave 3

Lo que se lee ahora
Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River
Fútbol.

Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada video
Precaución.

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy video
Atención.

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel