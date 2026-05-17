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17 de mayo de 2026 - 11:32
Copa Libertadores

Nacional vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores

En la previa de Nacional vs Universitario, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 20 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Gran Parque Central. El árbitro designado será Darío Herrera.

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Nacional vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Universitario visita a Nacional en el estadio Gran Parque Central, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores.

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Así llegan Nacional y Universitario

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional fue derrotado en el Manuel Murillo Toro frente a Tolima por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores

Universitario llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Coquimbo Unido. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Universitario se quedó con la victoria por 4 a 2.

Ambos equipos tienen que aprovechar todas las oportunidades para adquirir las tres unidades y tratar de revertir la diferencia con el resto de los contrincantes. Último en el grupo, Nacional apenas cosechó 4 unidades. Universitario se ubica penúltimo y consiguió obtener 4 puntos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Darío Herrera.


Fecha y rival de Nacional en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Universitario en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Nacional y Universitario, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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