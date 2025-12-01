Nafta Súper o Infinia: ¿Cuánto sale llenar el tanque en Jujuy?

Aunque la suba rige en todo el país, los valores finales no son iguales en todas las estaciones de servicio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, la ubicación, los costos logísticos y la competencia en cada zona hacen que los precios varíen, por lo que el monto para llenar el tanque cambia de una esquina a otra.
Cuánto cuesta llenar el tanque con nafta súper
Tomando como referencia los $1.694 por litro de nafta súper en esta estación céntrica, se puede estimar cuánto necesita hoy un automovilista para completar el tanque de su vehículo.
Si el tanque es de 40 litros, llenarlo cuesta aproximadamente $67.760.
En el caso de un tanque de 45 litros, el monto se eleva a unos $76.230
Mientras que para un tanque de 50 litros el total trepa a alrededor de $84.700.
Estos números muestran que una sola carga completa ya supera holgadamente el salario diario de muchos trabajadores y obliga a muchos conductores a cargar “por monto” y no por tanque lleno.
Cuánto cuesta llenar el tanque con nafta Infinia
Cuando se pasa a la Infinia, el combustible premium, el bolsillo lo siente todavía más. Con el litro a $1.931, llenar un tanque de 40 litros cuesta cerca de $77.240; si el tanque es de 45 litros, el total ronda los $86.895 y, para 50 litros, la cifra se acerca a los $96.550.
Infinia
40 litros: $77.240
45 litros: $86.895
50 litros: $96.550
La brecha entre elegir súper o Infinia es clara: en un tanque de 45 litros, cargar premium implica pagar alrededor de $10.600 más, y en uno de 50 litros, la diferencia supera los $11.800. En un contexto de aumentos constantes durante el último año, cada decisión sobre qué tipo de combustible usar se vuelve parte de la ecuación económica cotidiana de los jujeños.