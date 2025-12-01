lunes 01 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de diciembre de 2025 - 10:55
Economía.

Nafta Súper o Infinia: ¿Cuánto sale llenar el tanque en Jujuy?

Con el nuevo aumento de combustibles, llenar el tanque en Jujuy tiene incrementos. En una estación del centro, la nafta súper cuesta $1.694 y la Infinia $1.931.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nafta Súper o Infinia: ¿Cuánto sale llenar el tanque en Jujuy?

Nafta Súper o Infinia: ¿Cuánto sale llenar el tanque en Jujuy?

Lee además
Nuevo aumento de los combustibles: así quedaron los precios en las estaciones de San Salvador de Jujuy
Economía.

Nuevo aumento de los combustibles: así quedaron los precios en las estaciones de San Salvador de Jujuy
Nafta.
Economía.

Desde el lunes 1 de diciembre vuelve a aumentar la nafta por la actualización de impuestos

Aunque la suba rige en todo el país, los valores finales no son iguales en todas las estaciones de servicio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, la ubicación, los costos logísticos y la competencia en cada zona hacen que los precios varíen, por lo que el monto para llenar el tanque cambia de una esquina a otra.

Cuánto cuesta llenar el tanque con nafta súper

Tomando como referencia los $1.694 por litro de nafta súper en esta estación céntrica, se puede estimar cuánto necesita hoy un automovilista para completar el tanque de su vehículo.

  • Si el tanque es de 40 litros, llenarlo cuesta aproximadamente $67.760.
  • En el caso de un tanque de 45 litros, el monto se eleva a unos $76.230
  • Mientras que para un tanque de 50 litros el total trepa a alrededor de $84.700.

Estos números muestran que una sola carga completa ya supera holgadamente el salario diario de muchos trabajadores y obliga a muchos conductores a cargar “por monto” y no por tanque lleno.

El truco mecánico para reducir el consumo de combustible.
Nafta Súper o Infinia: ¿Cuánto sale llenar el tanque en Jujuy?

Nafta Súper o Infinia: ¿Cuánto sale llenar el tanque en Jujuy?

Cuánto cuesta llenar el tanque con nafta Infinia

Cuando se pasa a la Infinia, el combustible premium, el bolsillo lo siente todavía más. Con el litro a $1.931, llenar un tanque de 40 litros cuesta cerca de $77.240; si el tanque es de 45 litros, el total ronda los $86.895 y, para 50 litros, la cifra se acerca a los $96.550.

Infinia

  • 40 litros: $77.240
  • 45 litros: $86.895
  • 50 litros: $96.550

La brecha entre elegir súper o Infinia es clara: en un tanque de 45 litros, cargar premium implica pagar alrededor de $10.600 más, y en uno de 50 litros, la diferencia supera los $11.800. En un contexto de aumentos constantes durante el último año, cada decisión sobre qué tipo de combustible usar se vuelve parte de la ecuación económica cotidiana de los jujeños.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevo aumento de los combustibles: así quedaron los precios en las estaciones de San Salvador de Jujuy

Desde el lunes 1 de diciembre vuelve a aumentar la nafta por la actualización de impuestos

Más de 700 actas y 56 choques en las rutas jujeñas

Activaron alerta naranja por calor extremo en Jujuy: qué zonas tendrán altas temperaturas

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Lo que se lee ahora
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Economía.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ekel Meyer.
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Ekel Meyer
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet
Show.

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet

Carlos Sadir.
Luto.

El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel