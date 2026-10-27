Nancy Pozos chocó una moto y el hombre fue hospitalizado

La periodista chocó y genero revuelo en las redes.

La periodista y conductora Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito en la avenida General Paz , a la altura de la calle Zapiola, en Buenos Aires. Un motociclista resultó herido y debió ser hospitalizado.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 12:37, cuando Pazos circulaba a bordo de una Toyota Corolla Cross por la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Núñez.

Según el parte policial difundido por la agencia Noticias Argentinas, la periodista realizó una maniobra para sobrepasar a otro vehículo por el lado derecho y, en esas circunstancias, se produjo la colisión con una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, un hombre de 44 años , cayó sobre el asfalto y sufrió politraumatismos y escoriaciones. Personal del SAME acudió al lugar y lo trasladó al Hospital Pirovano, donde se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

Por su parte, Pazos no sufrió lesiones y no necesitó atención médica.

PREOCUPACIÓN POR NANCY PAZOS: la periodista protagonizó un incidente vial y el tema llegó a la pantalla de DDM. pic.twitter.com/4cr2KB9W7H — SE PICO (@sepicoarg) October 27, 2026

Qué dijo Nancy Pazos después del choque

En diálogo con TN Show, la periodista ofreció una versión diferente sobre la maniobra que provocó el accidente. Según explicó, fue el motociclista quien intentó pasar por la derecha y terminó impactando contra el espejo lateral de su automóvil.

"Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo de ese lado. Se cayó. Y yo frené al toque", relató la conductora.

Además, en declaraciones a Infobae, desmintió las versiones que señalaban que se había negado a realizarse un control de alcoholemia.

"Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia", aseguró.

Pazos sostuvo que permaneció en el lugar acompañando al motociclista hasta que recibió asistencia y que posteriormente continuó en contacto con él para conocer su estado de salud.

Las distintas versiones sobre la maniobra previa al impacto deberán ser esclarecidas a partir de las actuaciones correspondientes.

En las redes circulan detalles de sus infracciones

Luego del accidente, trascendieron datos sobre el historial de infracciones de tránsito atribuido a la periodista.

Según la página https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion, al colocar el dominio de la camioneta se pudo corroborar lo siguiente:

La difusión de estos antecedentes se produjo después del accidente ocurrido en la General Paz. Por el momento, no se informó oficialmente que esas infracciones tengan relación directa con las circunstancias del choque.