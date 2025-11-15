sábado 15 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 09:19
Liga Profesional

Newell`s se enfrentará ante Racing Club por la fecha 16

Racing Club se mide ante Newell`s en el estadio el Coloso del Parque mañana a las 20:15 (hora Argentina). El partido será supervisado por Sebastián Martínez.

Newell`s vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Mañana desde las 20:15 (hora Argentina), Newell`s recibirá a Racing Club en el estadio el Coloso del Parque, por la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Newell`s y Racing Club

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s ganó el encuentro previo ante Huracán por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Defensa y Justicia con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club se impuso por 1 a 0.

Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Newell`s y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:15 horas
  • Colombia y Perú: 18:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas
  • Venezuela: 19:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

