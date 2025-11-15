Newell`s se enfrentará ante Racing Club por la fecha 16

BsAs (DataFactory)

Mañana desde las 20:15 (hora Argentina), Newell`s recibirá a Racing Club en el estadio el Coloso del Parque, por la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Newell`s y Racing Club Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s ganó el encuentro previo ante Huracán por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Defensa y Justicia con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club se impuso por 1 a 0. Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido. Horario Newell`s y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:15 horas

Colombia y Perú: 18:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas

Venezuela: 19:15 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.