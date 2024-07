Nicolas Maduro le respondió a Javier Milei: "Vendepatria, cobarde"

En su alocución, el dirigente del régimen respondió al mandatario argentino, quien previamente había declarado que no aceptaría otro fraude en las elecciones. “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.