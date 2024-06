Anmat decidió prohibir la venta de una marca de aceite de oliva

El artículo, manufacturado en La Rioja, no tenía registros válidos y exhibía información incorrecta en su etiquetado, según la Anmat.

ANMAT prohibió este miércoles la elaboración y venta en todo el país de una marca de aceite de oliva que no contaba con registros.

De acuerdo con la explicación proporcionada, la pesquisa se inició tras la inquietud planteada por un cliente ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Esto permitió verificar que el artículo, fabricado en la localidad de Chilecito, en La Rioja, no contaba con los registros sanitarios requeridos y exhibía información engañosa en su etiquetado, "resultando ser un producto ilegal”.

ANMAT prohibió un aceite de oliva.

De esta manera, la entidad indicó que "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina". Asimismo, queda vedada la comercialización a través de plataformas digitales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.