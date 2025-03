Anses: Quiénes no cobran las pensiones no contributivas desde abril 2025

Cómo reclamar por el pago de las pensiones no contributivas ANSES en abril de 2025.

A partir de abril de 2025, aquellos que no cumplan con los criterios determinados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no recibirán el pago de las pensiones no contributivas (PNC). Esto incluye a quienes estén fuera del país por un período superior a 90 días continuos o aquellos que hayan sido desinscriptos por el gobierno debido a inconsistencias.