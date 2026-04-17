Apagón informativo en el Servicio Meteorológico Nacional tras el anuncio de despidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convoca a un apagón informativo en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en distintos puntos de Argentina. La protesta se anuncia por recortes, despidos y cierre de estaciones , y el gremio advierte por posibles efectos en la seguridad aérea y la continuidad operativa del organismo.

La medida de fuerza prevista para el 24 de abril no se limita a una oficina. ATE sostiene que el paro se siente en estaciones aeroportuarias y también en la estructura central del organismo.

Dentro del sindicato, delegados del SMN remarcan que la protesta apunta a “hacer visible” la situación laboral y técnica que, según describen, se agrava con los recortes. En esa línea, el gremio plantea que el servicio meteorológico no opera como un trámite administrativo: influye en decisiones de rutina y en alertas que se usan todos los días.

El reclamo se instala en un escenario sensible: el país atraviesa semanas con cambios de tiempo, alertas regionales y operativos aéreos que dependen de reportes y mediciones en distintos puntos.

Qué denuncia ATE: despidos, cierres y más precarización

ATE afirma que el recorte incluye despidos de personal contratado y menciona modalidades de contratación que, según el sindicato, dejan a muchos trabajadores con poca estabilidad.

En el mismo paquete, el gremio advierte por el cierre de estaciones meteorológicas. ATE habla de un número alto de instalaciones que podrían dejar de operar, lo que achica la cobertura de observación y, en consecuencia, la disponibilidad de datos en tiempo real.

Para el sindicato, el problema no se agota en el empleo. En su lectura, menos personal y menos estaciones implican menos capacidad para sostener turnos, controlar instrumentos y garantizar continuidad en horarios críticos, como la noche y la madrugada.

La preocupación central: “riesgo” en la seguridad aérea

ATE pone el eje en un punto que impacta directo en la agenda pública: la seguridad aérea. El gremio sostiene que el SMN aporta información técnica que acompaña decisiones de operación, prevención y control de incidentes.

En criollo: si falta gente, si se apagan estaciones o si se reduce cobertura, el sindicato teme que los reportes lleguen con demoras o con menor detalle, sobre todo cuando el clima se pone bravo.

En este contexto, ATE vincula la protesta con un mensaje claro: el servicio meteorológico no solo pronostica para el día a día, también cumple un rol de soporte para el sistema aeronáutico.

La postura oficial: reestructuración y modernización del sistema

Del lado del Gobierno nacional, el plan que circula se presenta como una reestructuración amplia del SMN, con modernización tecnológica y cambios en la forma de relevamiento de datos.

La idea oficial apunta a reemplazar procesos que hoy dependen de carga manual por sistemas de medición automatizada capaces de transmitir datos en tiempo real. En esa lógica, el recorte se explica como una reorganización de tareas y una reducción de contratos, con foco en áreas que el diagnóstico oficial describe como sobredimensionadas.

También aparece un argumento económico: el Estado busca un ahorro anual importante a partir de la reducción de contrataciones y del rediseño operativo.

Cómo se puede sentir el paro el 24 de abril

Una medida de fuerza en el SMN suele generar expectativa porque el organismo presta soporte a varias actividades. Si el paro incluye estaciones en aeropuertos y sectores de pronóstico, puede haber demoras, reprogramaciones o cambios de rutina en procedimientos que dependen del flujo de información meteorológica.

De todos modos, el efecto real depende de cómo se implementa el paro, qué áreas adhieren, qué esquemas de guardia quedan activos y qué decisión toma cada actor del sistema aeronáutico en esa jornada.

Para quienes viajan, la recomendación práctica suele ser simple: chequear el estado del vuelo el mismo día y seguir canales oficiales del aeropuerto o de la aerolínea, sobre todo si el clima muestra inestabilidad.

Qué se discute de fondo: cobertura territorial y continuidad del servicio

Más allá del paro, el conflicto abre una discusión que también interesa en el interior del país: la cobertura. Argentina tiene una red amplia de observación meteorológica y, según el esquema que se menciona, parte de esa red cambia de forma o reduce presencia.

En provincias alejadas de los grandes centros, cada estación cuenta. No solo por la aviación: también por alertas, registros históricos y monitoreo que usan actividades productivas y organismos de emergencia.

En el norte, y en Jujuy en particular, el clima puede cambiar rápido según la zona: Quebrada, Valles, Yungas y Puna muestran dinámicas distintas. Por eso, el debate sobre estaciones, turnos y mantenimiento técnico no queda encerrado en Buenos Aires.