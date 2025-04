¿Qué se sabe del apagón que afectó a toda España ayer?

Todavía no se sabe qué causó el apagón en España.

En cambio, las energías renovables como la solar y la eólica producen electricidad de manera diferente: no giran a la misma frecuencia de la red a través de componentes mecánicos. Se integran al sistema mediante equipos electrónicos, lo que implica que no ofrecen la inercia rotacional inherente, y como resultado, no contribuyen a la estabilización de la frecuencia de la misma forma.