Libertad de prensa durante su gobierno

El Presidente dijo también que durante su gobierno nadie fue censurado por sus declaraciones. “Todos tienen derecho a interpretar y opinar en los medios de comunicación. Existe una libertad de prensa absoluta y así debe ser. Sólo advierto que hay algunas publicaciones que son deshonestas y no dan un debate serio sobre los problemas de la Argentina.

Habló de las críticas que recibió durante este tiempo relacionada a su “moderación”. “Escuché cómo criticaban mi moderación, con esa misma actitud según algunos, pude ponerle freno a los condicionamientos del FMI con el gobierno anterior, le puse el pecho a la pandemia, levanté hospitales, fui yo quien con esa moderación construyó hospitales y puso en marcha sistemas de salud que habían sido abandonados. Gestioné la colocación de millones de vacunas contra el covid -19”, detalló.

Situación de Argentina con América Latina y el resto del mundo

El Presidente también hizo referencia a su estrecha relación y al acompañamiento para con el actual presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva y también mencionó cuando el ex presidente de Bolivia, Evo Morales fue recibido en Argentina tras ser expulsado de su país.

“Ayudé a que los bloqueos económicos se terminen en América Latina, no tuve otro propósito que el de servir a mi pueblo. Cuando me vaya, nadie podrá atribuirme un solo hecho por el cual me haya enriquecido”, enfatizó Alberto Fernández.

Hizo referencia también a la política exterior que, según el primer mandatario nacional estuvo focalizada en el “multilateralismo”, cuidado del medioambiente, “bregamos por soluciones cooperativas, igualitarias. Argentina volvió a ocupar un lugar dentro de las naciones. Alzamos nuestra voz en muchos organismos internacionales, dialogamos con líderes de todo el mundo para contribuir a una Argentina igualitaria”, manifestó Alberto Fernández.

Malvinas 40 años

Este fue otro de los ejes en el discurso de Alberto Fernández. Dijo que “la Argentina reiteró su búsqueda en la disputa de soberanía para cumplir con el objetivo de volver a recuperar esa parte del territorio que está usurpado”.

Hizo referencia también a la presencia de un ex combatiente que se encuentra en el recinto. “Hoy se pudo jubilar gracias a la nueva ley. Malvinas nos une en una causa nacional que nos convoca a enmendar nuestros errores. Las Malvinas, fueron, son y serán agrentinas”, enfatizó Alberto Fernández.