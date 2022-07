Aprobaron el proyecto de cuidados paliativos a pacientes y familiares

image.png

"Los cuidados paliativos no son un privilegio, deben ser considerados un derecho de toda la ciudadanía. Es responsabilidad del Estado avanzar en la promoción de este derecho", manifestó.

Ruben Manzi (Coalición Cívica-Juntos por el Cambio) expresó que "este proyecto apunta a que ni la familia, ni el paciente que transita la etapa final de su vida, pase y la viva con la sensación de que fue abandonado por los que no pudieron curarlo". "Tenemos que trabajar en nuestras provincias para que las diferentes jurisdicciones se unan a los alcances de esta ley", alertó.

Por el Frente de Todos, Paola Vessvessian, comentó que "este proyecto no solo tiene que ver con la formación, sino también con la intervención farmacológica y no farmacológica, aunque también con una mirada que tiene que ver con un enfoque multidisciplinario, con un enfoque integral que es no solo la mirada del pacinete, sino que también tiene que ver con su contexto y con su familia".

La iniciativa sobre cuidados paliativos tiene como fin dar lugar a una estrategia de atención interdisciplinaria focalizada en la persona, que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que se encuentran atravesando enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida.

También, por medio de esta iniciativa, se propone estimular el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa; y promover la formación profesional de grado y posgrado, la educación contínua y la investigación en cuidados paliativos.

Por el lado de el proyecto de promoción y desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, el mismo fue aprobado con 224 votos a favor, aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias, Federales y el Movimiento Popular Neuquino y bloque Ser, mientras recibió 8 votos en contra de la izquierda y las bancadas de derecha Avanza la Libertad y la Libertad Avanza.

El dictamen sancionado tiene como objetivo promover el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología en todo el país, con los alcances y limitaciones determinados en ella y las normas reglamentarias que en consecuencia indique el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa puntualiza que quienes ingresen al régimen de promoción podrán conseguir beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal perteneciente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Respecto a la sanción del proyecto, Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó: "Los países centrales llegan a invertir entre 3 y 4 puntos de su PBI en ciencia y tecnología. La importancia de esta ley radica en la posibilidad argentina de impulsar el avance de aquellas áreas sustantivas para nuestro desarrollo en las cuales debemos concentrar la inversión".

Al inaugurar la reunión, Casaretto consideró "una muy buena noticia" la aprobación del proyecto que "con el consenso alcanzado entre los bloques parlamentarios" y adelantó que compartiría el tiempo para detallar el dictamen de mayoría con el neurocirujano y diputado radical Facundo Manes.

"Creemos que un proyecto importante que tiene que ver con la biotecnología y nanotecnología contiene amortización con el impuesto a las ganancias, y anticipada del IVA" dijo y añadió que se darán "incentivos a los que vienen invertir". El legislador manifestó que hay "tres proyectos de concursos que hicieron empresas vinculadas a la salud animal, a la salud vegetal y humanas".

En tanto, Manes dijo que "este proyecto viene a prorrogar un incentivo para la ley de Biotecnología y ampliarlo a la nanotecnología" y señaló que los incentivos para que la economía incorpore los nuevos conocimientos "son clave para el desarrollo que nunca alcanzaron".

"Los países desarrollados aumentan cada año sus recursos en Ciencia y Tecnología y mantienen incentivos a la inversión privada que incluyen beneficios fiscales", expresó.

A su vez, indicó que la iniciativa "contribuirá a dirigir los esfuerzos del Estado y promover actividades basadas en la biotecnología moderna y la nanotecnología, para el bien común y el futuro de nuestra patria".

Por su lado, la diputada Mara Brawer indicó que "la bio y la nanotecnología representan una de las formas en que la ciencia, la investigación y la innovación basada en el conocimiento se hacen presente en nuestras vidas sin, quizás, darnos cuenta".

La diputada de a Izquierda, Miryam Bregman, expresó "el rechazo por esta ley y por todo lo que se vota hoy; que bueno sería que de las tantas noticias que surgen del Congreso se sepa que acá se votan estas cosas, beneficios patronales, que lo sepa el pueblo trabajador".

A su vez, el legislador Jose Luis Espert , de Avanza Libertad, aseguró que "quién podría no estar a favor de incentivos a la industria de nano y biotecnología, que empezó con beneficios en 2007, y hoy factura 2.100 millones de dólares, cuando a nivel mundial el comercio es de 75.000 millones de dólares, y Argentina representaría el 3 por ciento".

No obstante, recalcó: "15 años después creo que con esta ayuda realizada por los contribuyentes ya es suficiente, esta industria ya no necesita más el andador, la ayuda por otros 15 años no sería necesaria".