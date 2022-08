Batistuta recibió un embargo por más de 71 millones de pesos

En mayo, Alurralde rechazó una medida cautelar presentada por Batistuta, para no abonar el tributo también conocido como Impuesto a la Riqueza, por lo que la situación pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

El Tribunal de Alzada de la capital chaqueña, compuesto por las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, le dio la razón a Alurralde el 29 de junio pasado al desestimar el recurso presentado por Batistuta.

El exdelantero de la selección argentina presentó originalmente la medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona cuenta con unas 126 mil hectáreas de campo.

Batistuta argumentó que el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

Pero en su fallo, las juezas Denogens, Alcalá y García señalaron que “no se advierten configurados los requisitos exigibles para la procedencia de la medida cautelar pretendida, resultando ello suficiente para desestimar el recurso incoado por el requirente y confirmar la decisión del juez de la anterior instancia”.

En una nota difundida el 13 de agosto por el diario La Nación, Batistuta habló de la situación y se quejó por los cuestionamientos recibidos por negarse a pagar el aporte solidario.

“Yo no quise pagar un impuesto y me mataron”, manifestó el empresario, quien destacó que “mucha gente hizo la presentación” pero solo trascendieron su caso y el de Carlos Tevez.

“Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida y ahora sos un mal tipo”, agregó Batistuta, quien sostuvo que “en todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente”.

