viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 10:40
Economía.

Becas Progresar: ¿Cuándo y cuánto se cobra en septiembre de 2025?

La Anses dio inicio al pago de la séptima cuota del programa Becas Progresar, incluyendo información sobre fechas, montos y pagos retroactivos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La registración se realiza exclusivamente desde la página oficial del programa.

La registración se realiza exclusivamente desde la página oficial del programa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó este miércoles 10 de septiembre la entrega de la séptima cuota del año 2025 del programa Becas Progresar. El calendario de pagos se extenderá hasta el martes 16, dependiendo del último dígito del DNI de cada estudiante.

Lee además
Mala noticia para los beneficiarios del Programa Hogar.
Atención.

Mi ANSES Programa Hogar: montos provincia por provincia
Cronograma de pagos de ANSES en septiembre 2025.
País.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025: calendario de AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Los beneficiarios pueden verificar fecha y lugar de cobro accediendo a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

becas progresar.jpg

Becas Progresar: ¿Cuándo vas a cobrar en septiembre?

Este es el calendario de pagos de septiembre:

  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1
  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3
  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5
  • Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7
  • Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9
Becas Progresar - ANSES
Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Becas Progresar: ¿Cuánto vas a cobrar en septiembre?

El Ministerio de Capital Humano mantiene fijado en $35.000 el monto mensual de las becas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 888/2024. Sin embargo, Anses aplica un descuento del 20% a los estudiantes de nivel obligatorio (primaria y secundaria) y a quienes cursan el primer año de nivel superior, por lo que la transferencia mensual efectiva asciende a $28.000.

El dinero retenido se acumula y se paga al finalizar el ciclo escolar, siempre que la institución educativa acredite que el alumno mantiene la regularidad académica.

Becas Progresar.
Becas Progresar.

Becas Progresar.

Pago de retroactivos a nuevos beneficiarios

Durante el mes de septiembre se sumaron nuevos beneficiarios al programa de becas. Los estudiantes que comienzan a recibir el pago este mes obtendrán además el retroactivo correspondiente a las cuotas de marzo, abril, mayo, junio y julio. El total acumulado alcanzará los $210.000 para quienes reciben el 100% del beneficio, y $168.000 para aquellos a quienes se les aplica la retención del 20%.

Becas Progresar.
Becas Progresar: cómo saber si cobro en enero de 2025

Becas Progresar: cómo saber si cobro en enero de 2025

Inscripción abierta a Progresar Trabajo

Permanece abierta la inscripción para la línea Progresar Trabajo, destinada a quienes estén realizando cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y reconocidos como estratégicos por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

La registración se efectúa únicamente a través de la plataforma oficial del programa, utilizando un usuario de Mi Argentina y registrando un CBU o CVU a nombre del estudiante. El plazo para anotarse se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mi ANSES Programa Hogar: montos provincia por provincia

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025: calendario de AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

El dólar alcanzó un nuevo récord este viernes: a cuánto se vende

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 12 de septiembre

Lo que se lee ahora
programa hogar mi anses: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel