Becas Progresar: ¿Cuándo y cuánto se cobra en septiembre de 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó este miércoles 10 de septiembre la entrega de la séptima cuota del año 2025 del programa Becas Progresar. El calendario de pagos se extenderá hasta el martes 16 , dependiendo del último dígito del DNI de cada estudiante.

Los beneficiarios pueden verificar fecha y lugar de cobro accediendo a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Becas Progresar - ANSES Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Becas Progresar: ¿Cuánto vas a cobrar en septiembre?

El Ministerio de Capital Humano mantiene fijado en $35.000 el monto mensual de las becas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 888/2024. Sin embargo, Anses aplica un descuento del 20% a los estudiantes de nivel obligatorio (primaria y secundaria) y a quienes cursan el primer año de nivel superior, por lo que la transferencia mensual efectiva asciende a $28.000.

El dinero retenido se acumula y se paga al finalizar el ciclo escolar, siempre que la institución educativa acredite que el alumno mantiene la regularidad académica.

Becas Progresar. Becas Progresar.

Pago de retroactivos a nuevos beneficiarios

Durante el mes de septiembre se sumaron nuevos beneficiarios al programa de becas. Los estudiantes que comienzan a recibir el pago este mes obtendrán además el retroactivo correspondiente a las cuotas de marzo, abril, mayo, junio y julio. El total acumulado alcanzará los $210.000 para quienes reciben el 100% del beneficio, y $168.000 para aquellos a quienes se les aplica la retención del 20%.

Becas Progresar. Becas Progresar: cómo saber si cobro en enero de 2025

Inscripción abierta a Progresar Trabajo

Permanece abierta la inscripción para la línea Progresar Trabajo, destinada a quienes estén realizando cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y reconocidos como estratégicos por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

La registración se efectúa únicamente a través de la plataforma oficial del programa, utilizando un usuario de Mi Argentina y registrando un CBU o CVU a nombre del estudiante. El plazo para anotarse se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025.