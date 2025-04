¿Cómo se pagan los Días no laborales en Argentina?

Un día no laborable es aquel que, según una norma legal o acuerdo , se puede trabajar de forma voluntaria o no, pero no tiene una modalidad de pago diferenciada . Esto contrasta con los feriados nacionales , en los cuales el trabajo realizado tiene una compensación especial , independientemente de que se labore o no.

En consecuencia, corresponde al empleador determinar si los empleados trabajarán o no durante los días no laborables . Si se opta por convocar a los trabajadores, la jornada será obligatoria , al igual que cualquier otro día regular, como parte de las competencias de organización y gestión de la empresa.

Cómo se pagan los días no laborables

Asimismo, el citado artículo 167 LCT, señala: “En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.”

Así que, en caso de que el empleado no realice tareas en un día no laborable, su salario no sufrirá ninguna modificación. En otras palabras, recibirá su paga habitual como si hubiera trabajado, sin la obligación de compensar las horas no laboradas.

Días no laborables en Argentina

Hoy en día, el único día no laborable fijo y de alcance general es el Jueves Santo. Aunque en años previos se habían determinado días no laborables puente, esa medida ya no se aplica en la actualidad.

Finalmente, existen jornadas no laborables destinadas exclusivamente a aquellos que practiquen la religión judía, como el Pesaj, la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, el Año Nuevo Judío y el Año Nuevo Islámico.

Preguntas frecuentes sobre los Días no laborales

¿Qué ocurre si un día no laborable coincide con mi jornada de descanso? Generalmente, no se establece una compensación especial, dado que la normativa considera estos días por separado de los períodos habituales de descanso.

