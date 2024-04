Cómo votaron los diputados jujeños en la Ley Bases

"Vengo de una provincia donde necesitamos planificar y ejecutar las decisiones que todavía no podemos tomar por falta de decisiones del Gobierno nacional", indicó.

"Uno de los temas en los que sorprende la posición del Gobierno es el tema del tabaco. En el proyecto original había reformas de impuestos internos, pero lo que buscábamos era terminar con la desigualdad e injusticia, que rozaba lo ilegal, que era que empresas de la industria tabacalera no cumplían con sus obligaciones", agregó.

"Ahora nos hacemos los distraídos. Mejor un proyecto a futuro. Diputados de provincias tabacaleras justifican el no tratamiento de este tema", dijo. "Somos cómplices o no de la evasión de impuestos. No es sólo el tabaco. Pido nuevamente al oficialismo y aquellos que acompañan desde lo ideológico, que definan que es lo que quieren".

"Yo, desde la Unión Cívica Radical, pido que tratemos hoy el pago del impuesto interno en la alícuota que sea. Pero además, quiero que le demos fin a esta ley y empecemos a trabajar lo que necesitamos como el subsidio del transporte que se le quitó a las provincias y no al AMBA", aseveró.

Natalia Sarapura - Unión Cívica Radical - AFIRMATIVO

"A pesar que el debate se da en un escenario de ataque permanente al Congreso y los legisladores, vinimos a honrar y cumplir con la responsabilidad, reconociendo el esfuerzo que está haciendo el pueblo y entendiendo que el Gobierno necesita herramientas", dijo la diputada Natalia Sarapura.

"Después de 4 meses, estamos discutiendo con muchas idas y vueltas un proyecto de ley que fomente el trabajo registrado, una ley que promueve grandes inversiones, pero también queremos decir que acompañamos el pedido de los gobernadores a dar solución al pedido fiscal. Nuestras provincias vivieron un escenario de ajuste permanente en muchos sentidos", indicó.

"Creemos que el equilibrio fiscal es una meta colectiva a lograr, pero no se puede hacer con todo como la medicina para los enfermos de cáncer, la política alimentaria ni en la educación pública y el desfinanciamiento de las universidades", dijo Sarapura.

"No estamos de acuerdo con que el estado se retire del territorio, porque cumple un mandato", puntualizó.

"Seguimos esperando la Ley Anticasta, pareciera que no es prioridad del Ejecutivo. Me pregunto, no es prioridad porque están integrados en el Gobiernos algunos de la casta política, tienen acuerdos con la casta sindical. Hablan mal de la política cuando son la casta económica en algunas de nuestras provincias", subrayó.

"Queremos que se discuta el tabaco, que llegue al recinto. Venimos de muchos años que no se respeta la ley y lo queremos introducir", dijo.

"Los legisladores estamos honrando el debate con una diversidad ideológica. Queremos que el presidente gobierne, deje el discurso de la violencia y solucione las problemáticas del pueblo", finalizó.

Leila Chaher - Unión por la Patria - NEGATIVO

La diputada Leila Chaher dijo que el punto "más escandaloso" es el "régimen de incentivo para grandes inversiones, conocido como RIGI".

"Este ofrece privilegios impositivos, aduaneros y cambiarios para inversiones a 30 años. Esto no existe en ningún lugar del mundo porque no tiene objetivos generar plazos tan largos de inversión", aseguró.

"El RIGI crea un régimen de excepción resignando recaudación impositiva, soberanía y pone al Estado como guardián de los intereses extranjeros a cambio de nada", agregó.

"La única certeza que tenemos hoy es que el Gobierno de Javier Milei quiere ir a la reprimerización de la economía en detrimento de la industria nacional, los entramados productivos, las economías nacionales y demás; además de la entrega absoluta de nuestra autonomía", agregó.

"Lejos de ser Irlanda en 30 años, sueñan con ser la Potosí del Siglo XVI", finalizó.

Guillermo Snopek - Unión por la Patria - NEGATIVO

El diputado Guillermo Snopek dijo que "hubo muchas acusaciones cruzadas, un Poder Ejecutivo acusando al Congreso y empresas que serían favorecidas".

"Cuando uno llega a su provincia, porque somos representantes del pueblo, las tarifas han golpeado fuertemente. Hace unos meses se pagaba un tercio o un quinto menos de lo que se pagaba hoy. Esto impacta a los jubilados, a pequeños almaceneros y demás", indicó.

"Este mercado del que se habla excluyó a empresas, a los niños de la posibilidad de ir a la escuela, a los jubilados de poder ver más tiempo la tele, entre otros", indicó.

"Hoy nos debemos la responsabilidad y el rol que tenemos cada uno. Tenemos que decir que no vamos a liberar las facultades de este Congreso de la Nación", agregó.

Alejandro Vilca - Frente de Izquierda - NEGATIVO

"Venimos a debatir leyes infames y perversas para los trabajadores. Hay muchos diputados que son empresarios y festejan que ingrese una reforma laboral", dijo Alejandro Vilca al tomar la palabra.

"En el trabajo agrario se permite el periodo de prueba, un trabajo que es por temporadas. Esta medida generalizará la precarización en esos sectores", agregó.

Además, criticó la habilitación de empresas tercerizadas: "Los mayores fraudes se dan a partir de ellas porque contratan trabajadores de forma irregular y la precarización del trabajo es un abuso", indicó.

"Las medidas capitalistas son un atraso al siglo XVIII, hoy muchos trabajadores no llegan a fin de mes. Estas fuerzas que son retrógradas, como el gobierno de Javier Milei, no ofrecen más que explotación, miseria, guerra y destrucción de nuestro medio ambiente", agregó.

"Las fuerzas que vienen desde abajo son más poderosas. Los jóvenes toman las calles y las universidades", finalizó.

Manuel Quintar - La Libertad Avanza - AFIRMATIVO

El diputado Manuel Quintar fue el primer jujeño en tomar la palabra: "Es necesario, más allá de las consideraciones particulares de la Ley, entender el contexto histórico en el que estamos debatiendo este tipo de medidas y leyes que son tan importantes para el crecimiento del país", dijo.

"Gracias a ese fenómeno barrial, estructuras como la nuestra pudimos romper las endogamias de partidos provinciales y nacionales que impedían que ciudadanos comunes como nosotros podamos venir a estos lugares a plantear algunas cosas. Venimos a proponer simplemente modificar sistemas que impiden trabajar y dar trabajo", agregó.

"Los que venimos del sector privado podemos hacer aportes porque somos los que sufrimos al estado presente, que tanto daño le hizo a la Argentina", subrayó.

Además, indicó que "hay un estudio que indica cuántas horas le tiene que dedicar una PyME a hacer trámites. En Brasil 115 horas, en España 332 horas, en Argentina 809 horas. Esto significa que tenemos 7 veces más tiempo dedicado a trámites del estado. Son 101 días que una empresa tiene que dedicar por año a hacer trámites para mantener castas en el Estado".

"Necesitamos que la política acompañe, se saque los prejuicios anacrónicos, tengan un gesto de grandeza y acompañen este proyecto", puntualizó.

Por último, le pidió "a los poderes provinciales y municipales que acompañen el esfuerzo y dejen de comportarse con caprichos tributarios y fiscales, y acompañen esta nueva política para que la plata le vuelva a la gente con trabajo digno".

