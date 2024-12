Convocaron a sesiones extraordinarias en el Congreso: el temario

También se incluye la iniciativa del juicio en ausencia, que el oficialismo quiere impulsar para reactivar el juicio por los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Entre las ausencias, además del Presupuesto, no entrarán los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema en la primera convocatoria. “No están los votos y no vamos a mandarlos sin consenso”, expresó a TN un funcionario. Tampóco Ficha Limpia, que no tuvo quórum la semana pasada.

En Balcarce 50 aseguran que buscan acordar la eliminación de las PASO con el peronismo y descartan modificar el proyecto para conseguir las adhesiones del PRO. Reconocen las tensiones con los bloques aliados y no rechazan sumar proyectos nuevos durante el tratamiento extraordinario.