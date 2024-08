Cristina Kirchner habló de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia

En un extenso y contundente comunicado publicado en sus redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio sobre la reciente denuncia por violencia de género que Fabiola Yáñez presentó contra el ex presidente Alberto Fernández . La denuncia, que fue revelada el jueves 8 de agosto, sacudió al escenario político argentino.

Para la vicepresidenta, estas imágenes no solo revelan la violencia física que sufrió la ex primera dama, sino que también sacan a la luz "los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana", destacando cómo la violencia machista atraviesa todos los sectores de la sociedad, sin importar el nivel socioeconómico o el lugar en el que ocurra.

En su reflexión, Cristina Fernández hizo hincapié en que la misoginia, el machismo y la hipocresía son los pilares que sostienen tanto la violencia verbal como física contra las mujeres. "No tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos", señaló.

Además, la vicepresidenta compartió su propia experiencia con la violencia, recordando el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle en la puerta de su casa. "Como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia", escribió, y recordó las palabras que el Papa Francisco le dijo tras el atentado: "Toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal".

La denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández fue formalizada mediante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al exmandatario por lesiones leves.

Según los chats filtrados, Yáñez habría sido víctima de golpes por parte de Fernández en agosto de 2021, durante la pandemia de COVID-19. En los mensajes, la ex primera dama expresa su desesperación ante la violencia, diciendo: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada”. Ante esto, el expresidente minimiza la situación, respondiendo: "Deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení".

La respuesta de Yáñez no se hace esperar: “Me volves a golpear. Estás loco”. A lo que Fernández replica: “Me siento mal”. En otro mensaje, Yáñez señala que ha sido golpeada durante tres días seguidos, a lo que Fernández responde: "Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal".

El escrito completo de Cristina Fernández de Kirchner

Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología.

Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA.

Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza.

La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos.

En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal”.

Embed Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología.



Pero las imágenes que vimos… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2024

