Cuándo abre la inscripción al progresar superior 2025.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano realizará la segunda edición de las Becas Progresar, gestionadas a través de ANSES, cuyo propósito es apoyar a los estudiantes para que completen sus estudios y avancen en su desarrollo profesional.
Según la Resolución 1149/2025 publicada en el Boletín Oficial, la inscripción estará abierta del 4 de agosto al 1 de septiembre de 2025 para la modalidad "Finalización de la educación obligatoria", y del 18 de agosto al 5 de septiembre de 2025 para las categorías "Fomento de la educación superior" y "Progresar Enfermería".
Los requisitos para cobrar la Beca Progresar.
Con esta nueva convocatoria, se busca extender la cobertura del programa para facilitar un mayor acceso y acompañamiento en la educación y formación profesional.
Se abre la segunda convocatoria para las Becas Progresar de este año.
Becas Progresar 2025: requisitos obligatorios para ser beneficiario
- Ser ciudadano argentino por nacimiento o por naturalización, o bien extranjero con residencia legal en el país por al menos dos años, y poseer Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Tener entre 16 y 24 años al momento de finalizar el período de inscripción.
- Los ingresos combinados del solicitante y su familia no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), salvo que el joven sea beneficiario de una pensión no contributiva por invalidez conforme al artículo 9 de la Ley 13478.
- Mantener la calidad de estudiante activo y asistir a actividades adicionales que establece el programa, como el taller de orientación vocacional.
- Cumplir con los requisitos académicos señalados en el Reglamento Progresar.
- Tener el calendario de vacunación completo o estar en proceso según la edad correspondiente.
Cuál es el monto de las Becas Progresar 2025
Los beneficiarios obtienen un pago mensual de $28.000, pero durante el período escolar solo se les acredita el 80% de esta suma. El 20% restante se libera para su cobro en los dos últimos meses del año. Por otro lado, quienes acceden a la línea Progresar Enfermería reciben el total del monto mensual, que es de $35.000.
