jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 10:09
Educación.

Cuándo abre la inscripción al progresar superior 2025

La ayuda económica está dirigida a jóvenes interesados en iniciar o continuar estudios o capacitaciones profesionales. ¿Cuál es el monto de este beneficio?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo abre la inscripción al progresar superior 2025.

Cuándo abre la inscripción al progresar superior 2025.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano realizará la segunda edición de las Becas Progresar, gestionadas a través de ANSES, cuyo propósito es apoyar a los estudiantes para que completen sus estudios y avancen en su desarrollo profesional.

Lee además
Cuál es la clave que hay que tener sí o sí para operar en la web sin problemas.
Política.

ANSES: esta es la clave que siempre hay que tener para operar en la web sin problemas
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025
Cobro.

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Según la Resolución 1149/2025 publicada en el Boletín Oficial, la inscripción estará abierta del 4 de agosto al 1 de septiembre de 2025 para la modalidad "Finalización de la educación obligatoria", y del 18 de agosto al 5 de septiembre de 2025 para las categorías "Fomento de la educación superior" y "Progresar Enfermería".

Los requisitos para cobrar la Beca Progresar.

Con esta nueva convocatoria, se busca extender la cobertura del programa para facilitar un mayor acceso y acompañamiento en la educación y formación profesional.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2025

  • Ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la página dedicada a Becas Progresar.
  • Registrar un perfil en la plataforma "Mi Argentina"; si ya se posee una cuenta, simplemente iniciar sesión con el usuario y contraseña.
  • Rellenar el formulario de solicitud específico para la modalidad de beca seleccionada.
  • Subir los documentos solicitados que demuestren que se cumplen los criterios establecidos.
Se abre la segunda convocatoria para las Becas Progresar de este año.

Becas Progresar 2025: requisitos obligatorios para ser beneficiario

  • Ser ciudadano argentino por nacimiento o por naturalización, o bien extranjero con residencia legal en el país por al menos dos años, y poseer Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Tener entre 16 y 24 años al momento de finalizar el período de inscripción.
  • Los ingresos combinados del solicitante y su familia no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), salvo que el joven sea beneficiario de una pensión no contributiva por invalidez conforme al artículo 9 de la Ley 13478.
  • Mantener la calidad de estudiante activo y asistir a actividades adicionales que establece el programa, como el taller de orientación vocacional.
  • Cumplir con los requisitos académicos señalados en el Reglamento Progresar.
  • Tener el calendario de vacunación completo o estar en proceso según la edad correspondiente.
becas progresar.jpg

Cuál es el monto de las Becas Progresar 2025

Los beneficiarios obtienen un pago mensual de $28.000, pero durante el período escolar solo se les acredita el 80% de esta suma. El 20% restante se libera para su cobro en los dos últimos meses del año. Por otro lado, quienes acceden a la línea Progresar Enfermería reciben el total del monto mensual, que es de $35.000.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: esta es la clave que siempre hay que tener para operar en la web sin problemas

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

ANSES: los jubilados que dejarán de cobrar el bono en agosto

Becas Progresar: el Gobierno Nacional habilitó una segunda inscripción

Becas Progresar: el Gobierno relanzó el programa y habilitó a universidades privadas

Lo que se lee ahora
Programa Hogar: quiénes acceden al beneficio en enero 2025
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel