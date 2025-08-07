Cuándo abre la inscripción al progresar superior 2025.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano realizará la segunda edición de las Becas Progresar, gestionadas a través de ANSES, cuyo propósito es apoyar a los estudiantes para que completen sus estudios y avancen en su desarrollo profesional.

Según la Resolución 1149/2025 publicada en el Boletín Oficial, la inscripción estará abierta del 4 de agosto al 1 de septiembre de 2025 para la modalidad "Finalización de la educación obligatoria", y del 18 de agosto al 5 de septiembre de 2025 para las categorías "Fomento de la educación superior" y "Progresar Enfermería".

Los requisitos para cobrar la Beca Progresar. Con esta nueva convocatoria, se busca extender la cobertura del programa para facilitar un mayor acceso y acompañamiento en la educación y formación profesional.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2025 Ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la página dedicada a Becas Progresar .

o a la página dedicada a . Registrar un perfil en la plataforma " Mi Argentina "; si ya se posee una cuenta, simplemente iniciar sesión con el usuario y contraseña.

"; si ya se posee una cuenta, simplemente iniciar sesión con el usuario y contraseña. Rellenar el formulario de solicitud específico para la modalidad de beca seleccionada.

Subir los documentos solicitados que demuestren que se cumplen los criterios establecidos.

Se abre la segunda convocatoria para las Becas Progresar de este año. Becas Progresar 2025: requisitos obligatorios para ser beneficiario Ser ciudadano argentino por nacimiento o por naturalización, o bien extranjero con residencia legal en el país por al menos dos años, y poseer Documento Nacional de Identidad (DNI) .

por nacimiento o por naturalización, o bien extranjero con en el país por al menos dos años, y poseer . Tener entre 16 y 24 años al momento de finalizar el período de inscripción.

al momento de finalizar el período de inscripción. Los ingresos combinados del solicitante y su familia no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , salvo que el joven sea beneficiario de una pensión no contributiva por invalidez conforme al artículo 9 de la Ley 13478.

, salvo que el joven sea beneficiario de una conforme al artículo 9 de la Ley 13478. Mantener la calidad de estudiante activo y asistir a actividades adicionales que establece el programa, como el taller de orientación vocacional .

y asistir a actividades adicionales que establece el programa, como el . Cumplir con los requisitos académicos señalados en el Reglamento Progresar .

. Tener el calendario de vacunación completo o estar en proceso según la edad correspondiente. becas progresar.jpg Cuál es el monto de las Becas Progresar 2025 Los beneficiarios obtienen un pago mensual de $28.000, pero durante el período escolar solo se les acredita el 80% de esta suma. El 20% restante se libera para su cobro en los dos últimos meses del año. Por otro lado, quienes acceden a la línea Progresar Enfermería reciben el total del monto mensual, que es de $35.000.

