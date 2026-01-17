Destrozos en distintos barrios de Mar del Plata tras el viento: las impactantes imágenes

Tal como anunció el Servicio Metereológico Nacional (SMN) para la tarde de este sábado 17 de enero, en el partido de General Pueyrredón se registró, hasta el momento, un breve temporal, con lluvias y vientos fuertes que provocaron destrozos en distintos barrios de Mar del Plata.

Emitieron alerta amarilla para distintas zonas de Mar del Plata Desde el SMN se emitió un alerta amarillo por tormentas para esta tarde, con ráfagas de viento que podían alcanzar los 70 kilómetros por hora. A partir de las 15:30 un fuerte vendaval sorprendió a diferentes regiones de la ciudad, provocando caídas de árboles y vegetación, de postes de luz e incluso voladas de techos.

Las impactantes imágenes del temporal Las cámaras de seguridad de una casa en el barrio José Hernández registraron el momento en que los vientos fuertes alcanzaron su máxima velocidad, provocando destrozos en el frente de la vivienda. "Gracias a Dios no hubo heridos, nos metimos adentro cuando vimos que se venía un viento fuerte", contó la vecina y agregó: "Hubo gente que perdió su techo".

voladura de techo mar del plata También se registraron caídas de árboles en el centro de la ciudad, en la zona de la Facultad de Derecho de la UNMDP y por Yrigoyen entre 25 de mayo y 9 de Julio.

image En la playa el viento causó preocupación Durante las primeras horas de la tarde de hoy, los vientos fuertes empezaron a registrarse en Mar del Plata y en los distintos pustos de la costa esto generó preocupación. viento en Mar del Plata Viento en Mar del Plata

