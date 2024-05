El Gobierno apelará la orden de distribución de los alimentos almacenados

El Gobierno apelará la orden judicial de distribuir alimentos almacenados, indicando que la gestión de estos es una cuestión de política pública y no judicial.

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó: “Respetamos la Justicia, pero utilizaremos los instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar porque creemos que esto es una cuestión de política pública y no de índole judicial. La Justicia no puede entrometerse en la política pública”.