El Gobierno echó a un asesor económico que cuestionó las medidas económicas

Teddy Karagozian había declarado que “el dólar está atrasado”, y además criticó la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país.

“Cuando ambos criticábamos la política del gobierno de (Mauricio) Macri y ambos sabíamos que se estaban estrellando”, dijo Karagozian horas atrás. “Muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha- creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 o 1.000 pesos”.

“Creen que a $1.500 podría ser; yo soy de los que cree que a $1.500 tampoco porque cuando lo comparan con la época de (Carlos) Menem no se acuerdan que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI y hoy es casi 50%”, agregó.

“Soy de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía”, esbozó como una crítica a la administración de La Libertad Avanza, y cuestionó las medidas de Caputo

“Son financieras, pero mi capacidad de economista atenta contra el poder de entender eso”, dijo y agregó que “entiendo la economía real, no la economía financiera”, y remarcó que “es notorio” el desempleo en el sector privado: “Los números no dan bien”.

El asesor económico insistió con que al gasto público “lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y no en dólares”, y aclaró: “¿Devaluar resuelve el problema? No”. “Si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caro los productos en Argentina, tenés que devaluar”, continuó.

“No podés tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo. Argentina está carísima en dólares y en sueldos”, criticó.

