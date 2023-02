El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

“Yo sabía que cuando me llegara lo del artista jovato, no quería estar ahí arriba. Estoy preparado, no estoy sufriendo ni penado, no extraño mucho el escenario, por momentos cuando los veo a los chicos me viene una cosita pero no es un drama”, contó de sus sensaciones y momento actual.

¿Qué hará ahora?

Lo más importante para el ex Patricio Rey y los Rendonditos de Ricota, es poder seguir haciendo y escribiendo canciones. “Lo que no me gustaría es que en algún momento me impidiera hacer canciones”.

Su deseo sin duda alguna es seguir escuchando al público corear sus letras a lo que tiene como aspiración “hacer diez, doce canciones nuevas para que la gente cante y eso sí me costaría tener que dejarlo. Pero me quedo tranquilo por que los chicos están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena muy bien y los quiero tanto que disfruto de ellos”.

Cuando le diagnosticaron Parkinson

Allá por el 2015, Carlos Alberto Solari luego de varios años sin brindar notas ni entrevistas, le concedió unos minutos a Mario Pergolini en Vorterix cuando reveló que sufría una enfermedad “que andaba jodiendo el cerebro”.

“Mi salud no está en mi mejor versión. El melón ya no me da. Tengo una enfermedad malvada que anda jodiendo en el cerebro que hay que tener en cuenta porque te va invalidando”, revelaba el en aquel entonces, cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Sufro mal del Parkinson”, confirmó ese día en la radio. “Hay dolor, me rompe las pelotas, hay días que me quiero matar otros que ni se nota. Hay dolor y mal humor, no tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, decía.

El último recital en vivo del Indio fue en Olavarría en 2017, en el cual murieron dos personas debido a la gran cantidad de público que obtuvo. Desde entonces ha trabajado en estudio y publicado libros. En 2020, ofreció un concierto en el que participó de manera virtual mediante técnicas de diseño.

