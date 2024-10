El nuevo requisito que exigen para cobrar las Becas Progresar: todos los detalles

¿Qué sucede si no se cumple con el requisito?

ANSES y el Ministerio de Capital Humano advirtieron que aquellos beneficiarios que no cumplan con esta nueva exigencia académica verán suspendido su pago por un plazo de dos meses. Esto implica que quienes no realicen el curso en el plazo estipulado no podrán cobrar su beca hasta regularizar la situación. Se trata de una medida que busca fomentar la responsabilidad y el compromiso con la formación académica de los jóvenes.