lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 09:48
Política.

El PRO fue a la Justicia por la AGN y se agrava la tensión con La Libertad Avanza en el Congreso

El bloque PRO presentó un amparo para frenar la designación de auditores en la AGN. Denuncian que se votó fuera del temario de extraordinarias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cristian Ritondo y Martín Menem, en plena discusión. Foto Federico López Claro

Cristian Ritondo y Martín Menem, en plena discusión. Foto Federico López Claro

Diego Santilli (Foto de archivo)

Diego Santilli (Foto de archivo)

Este lunes 22 de diciembre de 2025, la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo en el Congreso: el bloque que conduce Cristian Ritondo presentó un amparo judicial para intentar frenar la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), una jugada que reavivó acusaciones de acuerdos “a espaldas” del Parlamento.

Lee además
Cristina Fernández de Kirchner.
Parte médico.

Cristina Fernández de Kirchner evoluciona favorablemente pero seguirá internada
el increible significado por el que se regala una bombacha rosa en navidad

El increíble significado por el que se regala una bombacha rosa en Navidad

Qué se votó de madrugada y por qué generó polémica

La controversia se originó en una sesión maratónica que terminó cerca de las 3 de la mañana del 18 de diciembre, cuando se impulsó una moción para nombrar a Rita Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria) y Cinthia Pamela Calletti (Innovación Federal) como auditores. Parte de la oposición —incluido el PRO— se retiró del recinto en rechazo al procedimiento.

El amparo del PRO y los argumentos

En la presentación judicial, el PRO sostiene que la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias y que eso vulnera la Constitución. También cuestiona que la votación se haya hecho sin dictamen previo, sin debate y sin cumplir pasos reglamentarios, y pidió una medida cautelar para impedir que los designados asuman o ejerzan funciones hasta que haya una sentencia.

En paralelo, el conflicto tuvo un costado político: en el PRO aseguran que habían quedado fuera de un entendimiento que, según denuncian, los dejó sin lugar en el organismo. Incluso se mencionó que el macrismo esperaba que fuera designado Jorge Triaca, algo que finalmente no ocurrió.

Diego Santilli (Foto de archivo)
Diego Santilli (Foto de archivo)

Diego Santilli (Foto de archivo)

Diego Santilli, ministro del Interior del gobierno de Milei e histórico dirigente del PRO, brindó detalles sobre esta situación y buscar un acuerdo que permita restablecer los vínculos en el Congreso.

"Yo le quiero agradecer al bloque que ha actuado de manera contundente antes, durante y después de la sesión. Nosotros venimos de dos años de acompañar a La Libertad Avanza incólume. No nos hemos corrido nunca, y este es el camino“, declaró Diego Santilli, durante una entrevista concedida al periodista Ignacio Ortelli en radio Rivadavia.

"Sigo ratificando el trabajo coherente, consecuente y de acompañamiento del bloque del PRO, que lo ha hecho de manera contundente en el marco de lo que la sociedad nos ha pedido siempre. Así que seguimos en ese camino y vamos a seguir trabajando juntos“, agregó.

Consultado sobre la judicialización de la designación de auditores, afirmó que ”es potestad del Congreso, no es algo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo“, y agregó que la Justicia deberá determinar si existió alguna irregularidad.

La respuesta del Gobierno y el impacto en la relación PRO-LLA

Desde el oficialismo buscaron bajarle el tono al planteo judicial y argumentaron que existe jurisprudencia que permitiría asimilar la designación de auditores a cuestiones vinculadas al funcionamiento de la Cámara. Además, para este lunes estaba previsto el acto de asunción de los nuevos auditores, pese al amparo presentado.

La disputa se da en un contexto más amplio de roces entre ambos espacios. En el PRO advirtieron que podrían endurecer su postura en Diputados y hasta poner en duda el acompañamiento parlamentario en votaciones clave, en un Congreso donde LLA necesita acuerdos para avanzar con su agenda.

Conmoción por la muerte de un ex intendente.
Política.

Conmoción por la muerte de un ex intendente e histórico dirigente político

Por  Redacción de TodoJujuy

