"El verdadero objetivo es proscribirme de por vida", dijo Cristina Kirchner

La ex mandataria hizo una comparación entre su caso y la gestión judicial que recibieron figuras como el expresidente Fernando De la Rúa y el propio Mauricio Macri. Según su mirada, ambos políticos fueron beneficiados por un sistema judicial complaciente que los favoreció en investigaciones por casos de corrupción, endeudamiento y hasta represión. Como ejemplo, citó el caso de la represión del 2001 bajo el gobierno de De la Rúa, que dejó 31 muertos y llevó a condenas con penas de inhabilitación menores a las que ella misma enfrenta hoy.

“Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran”, agregó.

En ese sentido, la flamante presidenta del PJ concluyó: “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”.