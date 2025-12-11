jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 09:20
Es ley.

En Salta madres y padres adoptivos tendrán 120 días de licencia

Salta promulgó la Ley que establece 120 días de licencia para trabajadores adoptivos en la administración pública.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En Salta madres y padres adoptivos tendrán 120 días de licencia (Foto ilustrativa)

En Salta madres y padres adoptivos tendrán 120 días de licencia (Foto ilustrativa)

Salta oficializó este miércoles 10 de diciembre la promulgación de la Ley Nº 8415, una normativa que introduce un cambio clave en el artículo 5° de la Ley 8006. La nueva disposición establece un mínimo de 120 días corridos de licencia para madres y padres adoptivos dentro de la administración pública provincial.

Acompañar a las familias adoptivas en Salta

Con esta actualización legislativa, Salta reconoce la importancia de garantizar un tiempo adecuado de vinculación y adaptación para las familias adoptivas. La normativa busca equiparar este derecho con otros regímenes de licencias ya existentes, promoviendo condiciones más igualitarias dentro del sector público provincial.

Junto con la modificación, la Ley 8415 también incorpora la previsión presupuestaria necesaria para su implementación. En ese sentido, establece que todos los gastos derivados se imputarán a las partidas vigentes del Presupuesto General de la Provincia, asegurando su sostenibilidad.

En Salta madres y padres adoptivos tendrán 120 días de licencia (Foto ilustrativa)
En Salta madres y padres adoptivos tendrán 120 días de licencia (Foto ilustrativa)

En Salta madres y padres adoptivos tendrán 120 días de licencia (Foto ilustrativa)

La iniciativa, aprobada por la Legislatura el pasado 20 de noviembre y promulgada mediante el Decreto Nº 839, se enmarca en una agenda provincial orientada a fortalecer los derechos vinculados a la niñez, adolescencia y familia.

Reformas que acompañan nuevas dinámicas sociales

La promulgación de esta ley se suma a un conjunto de medidas recientes impulsadas por el gobierno provincial. Entre ellas, la habilitación de la mediación virtual y la oficialización de Los Andes como Capital Provincial de la Minería, acciones que forman parte de un proceso de modernización institucional y adaptación a nuevas realidades sociales y económicas.

