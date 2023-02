Fernando Báez Sosa: "Estos chicos golpearon a mucha gente"

"En tres años de detención lo más noble que hicieron fue decirle al fiscal que no se gaste en preguntar porque no iba a contestar. Usaron el silencio hasta el final y a lo último intentaron pedir disculpas. No entendía nada de lo que hizo su defensa", manifestó Burlando en diálogo con Jorge Rial.

En ese sentido, el querellante indicó que cuando los acusados pidieron perdón no pudieron nombrar ni siquiera mirar a la cara a los padres de la víctima. "No pudieron hacerlo por cobardía. Es la misma cobardía que tuvieron cuando lo golpearon entre ocho", señaló.

"Estos chicos le han hecho bullying y han golpeado a mucha gente. La escalada de violencia iba escalando", aseveró.

El pedido de la defensa de Fernando Báez Sosa

El abogado pidió una vez cadena perpetua para todos por tratarse de un delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y alevosía y adelantó que si quedan disconformes con el veredicto del próximo 6 de febrero van a apelarlo.

La encuesta de Fernando Burlando

El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, lanzó en su cuenta de Twitter una encuesta para que sus seguidores voten sobre cuál debería ser el veredicto de los jueces. Burlando dio cuatro posibles condenas para que la gente elija.

"Conforme a las pruebas presentadas durante el juicio y los alegatos de la fiscalía, querella y defensa ¿Cuál crees que será la sentencia de los jueces?", tuiteó el letrado, que recibió múltiples respuestas y también algunas críticas.

