"Mi hijo necesita justicia. No sé lo que sentiría en ese momento, solo sé que no tiene perdón lo que hicieron", manifestó Graciela, la madre del joven asesinado.

Los padres de Fernando hablaron con la presa antes de ingresar al juicio por el crimen de su hijo. "Llegó el día, hace tiempo estamos esperando. Nos sentimos más aliviados. Estamos con entereza y firmes porque Fernando se lo merece. Nuestra vida es un calvario, levantarse y no estar con Fer ya no es vida. Me gustaría saber porqué lo hicieron, solo se que mi corazón esta destrozado, es una herida sangrante que no cura", expresó Silvino, el padre de Fernando.

Los rugbiers fueron trasladados al tribunal

Los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa fueron trasladados al tribunal de Dolores donde comenzarán a ser juzgados.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz serán juzgados desde este 2 de enero de 2023. La sentencia de conocería el 31 de enero.