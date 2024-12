Hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad

"La discapacidad no es un atributo de la persona, sino el resultado de la interacción del sujeto con su entorno familiar, social y cultural. La discapacidad es por lo tanto un concepto dinámico, que no puede ser entendido fuera del contexto individual y social de cada individuo. La discapacidad de un niño alcanza a su familia, involucra a los hogares y se relaciona fuertemente con el nivel de ingresos de una región", indicaron en un informe desde la Sociedad Argentina de Pediatría.

¿Cómo hay que tratar a las personas con discapacidad?

Todavía, tanto en Jujuy como en el resto del país, gran parte de la sociedad no sabe cómo tratar a las personas con discapacidad o lo hace de una forma errónea, considerándolos "diferentes o raros". Por eso, es sumamente importante informarse y saber sobre este tema.

En ese sentido, Teresita González García, abogada y asesora legal en la Dirección Provincial de Rehabilitación, Discapacidad e Inclusión del Ministerio de Salud de la provincia, habló con Canal 4 sobre este tema y la falta de inclusión que aún persiste.

Hizo referencia a los chicos y la importancia de que los padres y madres les hablen de diversidad para que sepan incluir a sus compañeros, "hay que hablarles sobre empatía ante todo. Tratemos de evitar excluir, tratemos de no decir esto de, no los voy a invitar al cumpleaños de mi hijito porque se porta medio mal, porque tiene tal diagnóstico o porque me comentaron algo. Porque en realidad no estamos haciéndole un favor ni al niño, ni a la familia, ni a los otros compañeritos".

"Tenemos que empezar a mirarnos como personas y entender que las personas con discapacidad están viviendo una situación que puede darse a largo plazo. Pero siempre mirando a la discapacidad como que tiene barreras que las generamos los otros. No las genera la persona. Entonces no ponerle a la persona esa carga de que tiene que cambiar algunas cosas o se tiene que adaptar a algunas cosas, sino que somos nosotros quienes tenemos que derribar esas barreras", añadió.

Hizo hincapié en tratar al que tiene una discapacidad como alguien común y no infantizarlo o ponerlo en el rol de víctima, "eso pasa mucho sobretodo con las personas con discapacidad intelectual, que tienen alguna deficiencia intelectual. Entonces ahí les hablamos como niños. Les explicamos como si fueran niños cuando ya son adultos. Lo que requieren en realidad es un poco de paciencia para entender algunas cosas, pero no infantilizarlas", señaló.