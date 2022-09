Existe una larga lista de programas que seguramente y en algún momento cada argentino sintonizó en la radio.

Programas clásicos

Durante años la gran periodista se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para arrancar su programa "Magdalena tempranísimo" por Radio Mitre. Acá estuvo desde 1987 y hasta el 2006 de lunes a viernes de 6 a 9 despertando a todo el público nacional.

En el mes de febrero del año 2007 retornó a Radio Continental y en 2014 volvió a Mitre con una sección diaria en Lanata sin filtro, llamada Dos periodistas: Ella y Él.

El recuerdo de Jorge Lanata sobre Magdalena Ruiz Guiñazú: “Fue la voz de nuestra infancia"

En 2018 sufrió un accidente doméstico, fue operada de la cadera y meses después se reincorporó a las mañanas de Mitre. En 2020, la pandemia volvió a alejarla del estudio de la calle Mansilla, pero no del público. Hizo radio en casa y sorteó una inflamación de las arterias coronarias, pero este año volvió.

Hoy, con su partida, no solo se despide a una excelente profesional y mujer íntegra, sino a uno de los últimos exponentes de una raza de periodistas con enorme bagaje cultural, criterio, humor agudo, sentido común y sentido del deber.

Magdalena Ruiz Guiñazú en sus últimas entrevistas: “Lo que importa es pasarlo bien”

Sin dudas, Magdalena fue una apasionada del periodismo. Así se expresó siempre que tuvo la oportunidad, y una de sus últimas entrevistas, no fue la excepción.

“Trabajar no es cuestión de resistencia, es un tema de hacer lo que te gusta, de vivir feliz. Me parece una cosa normal y lógica seguir siendo periodista" dijo, muy convencida de su oficio, en diálogo con el diario Clarín.

No sólo no podemos olvidar su voz, también se encargó de escribir algunas novelas como "Huésped de un verano" (Planeta, 1994), y de los libros de no ficción Había una vez… la vida (Planeta, 1995), ¡Qué mundo nos ha tocado!, con el Padre Rafael Braun (Ateneo, 2001) e Historias de hombres, mujeres y jazmines (Planeta, 2002).

¿Quién era Magdalena Ruiz Guiñazú?

La conductora tenía una larga e histórica trayectoria en el periodismo, pero sobre todo en la radio: fue la cabeza de Magdalena tempranísimo, uno de los programas más importantes de la historia de la radiofonía argentina.