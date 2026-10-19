Mega data center en Chubut: anuncio millonario y falta de información sobre el consumo de agua y el impacto ambiental

El presidente Javier Milei busca posicionar a Argentina como uno de los principales destinos de inversiones para el desarrollo de centros de datos destinados a la inteligencia artificial . “Sabemos que Argentina tiene todo lo necesario para ser uno de los países líderes. Tenemos energía, metales y minerales que necesitan los centros de datos”, señaló en la apertura del Argentina Week en París , Francia.

En este escenario, la empresa de capitales polacos Green Capital anunció la instalación de un data center en la localidad de Trelew (Chubut), el primero en Argentina que podría ser considerado un hyperscaler o de hiperescala (un centro de datos con una gran capacidad de procesamiento, superior a los tradicionales) después del anunciado por OpenAI, del cual aún no hay novedades .

El proyecto se denomina “ Atlas GigaHub ” y su construcción demandaría una inversión de US$ 3.300 millones. Según el anuncio oficial, en su máxima potencia tendría una capacidad IT de 3.000 MW (medida utilizada para describir la energía destinada a alimentar procesadores, almacenamiento y redes), lo que equivale aproximadamente a la demanda de todos los hogares de la Ciudad de Buenos Aires.

El data center aún no tiene una ubicación definida: podría instalarse en la subzona franca de Trelew o en una estancia ubicada a 20 kilómetros del centro de la ciudad, según trascendió de fuentes del Ejecutivo municipal.

Según Marta Zotkowska, responsable de Proyectos Internacionales de Green Capital, al inicio de las operaciones el 80% de la energía que demandará el data center será cubierta por fuentes renovables. Consultada por este medio, no precisó con qué tipo de energía se abastecerá el 20% restante.

Al respecto, una investigación del Pulitzer Center señaló que incluso los data centers que se alimentan con energía renovable “cuentan con generadores de gas o diésel como respaldo ante cualquier corte o interrupción en el suministro eléctrico”.

La Secretaría de Energía nacional estableció requisitos especiales para grandes demandas eléctricas. Mediante una resolución dispuso que todo emprendimiento de centro de datos que genere nueva demanda de energía eléctrica deberá producir por su cuenta el 115% de sus necesidades, de modo de tener una reserva frente a contingencias y variaciones de disponibilidad.

Desde hace más de un año, la empresa alquila 130 mil hectáreas de campos en los alrededores de Trelew para la instalación de la infraestructura necesaria para la generación de energía eólica y solar.

Claudio Conrad, uno de los propietarios de los campos, explicó a Chequeado que se firmó un precontrato con Green Capital y que el acuerdo de alquiler definitivo tendrá una duración de 70 años. “Los propietarios de la zona recibiríamos un canon por la producción de energía en su establecimiento”, indicó.

No es la primera vez que el nombre de Green Capital suena en Chubut. La firma ya había anunciado en 2024 la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde que finalmente no se concretó. La compañía, cuya actividad principal es la generación de energía limpia, no cuenta con antecedentes en la construcción de data centers.

Falta de información y de respuestas oficiales

A fines de julio de 2026, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Despierta Chubut), anunció junto al CEO de Green Capital, Micha Polanowski, la firma de un memorándum de entendimiento para la instalación del mega data center. La compañía aseguró que ya inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Pero, pese al anuncio, no hay todavía información oficial sobre los alcances del proyecto y la huella ambiental que generará.

Para conocer el contenido del memorándum firmado y el estado actual de los trámites de impacto ambiental iniciados por Green Capital, Chequeado se comunicó con el área de Prensa de la Gobernación de Chubut y realizó pedidos de acceso a la información al Ejecutivo y a la Secretaría de Ambiente provincial. Pero al momento de la publicación de esta nota no había obtenido respuestas.

El Ejecutivo provincial tampoco respondió a un pedido de informes aprobado por la Legislatura local el 6 de agosto pasado. La autora de la iniciativa, la legisladora provincial Norma Arbilla (Arriba Chubut), señaló a este medio: “No sabemos cuál es el estado de situación de la empresa que firmó el acuerdo con la provincia, ni el tamaño previsto del data center, ni la cantidad de energía que va a requerir, ni las condiciones de refrigeración que va a utilizar”.

Por su parte, la Municipalidad de Trelew informó, en respuesta a un pedido de información solicitado por vecinos, que en la comuna no se inició ningún expediente relacionado con el proyecto.

La legislación de Chubut obliga al Estado a realizar una audiencia pública previa a la autorización del proyecto, en donde se debe exponer el resultado del estudio de impacto ambiental. Sin embargo, esta instancia no es vinculante (es decir, no define la habilitación o no del proyecto).

El consumo de agua, en el centro de las preocupaciones

Vecinos de Trelew se autoconvocaron para protestar contra la instalación del mega data center y exigen respuestas a las autoridades sobre los detalles de la obra. Analía Bignone, integrante del grupo “Trelew Libre de Data”, señaló a este medio que “se está haciendo todo a espaldas de los vecinos”, y expresó su preocupación sobre la falta de precisiones sobre el uso de energía y de agua.

“En Chubut hay crisis hídrica y en el verano nos quedamos sin agua. También nos preocupan otros factores, como la energía que se va a utilizar, la contaminación auditiva y el calor que generan, porque aquí en verano hay altas temperaturas”, aseguró.

El uso del agua es un tema sensible para la comunidad chubutense. En 2021, el gobierno provincial debió derogar una ley que habilitaba la megaminería en la meseta central de la provincia, luego de una serie de protestas que incluyeron destrozos en la gobernación provincial. Actualmente, rige la emergencia hídrica a raíz de una caída histórica de del caudal de sus principales ríos.

Sobre el consumo de agua, Green Capital aseguró que “el proyecto incorpora tecnología de refrigeración Direct-to-Chip” (sistemas de circuito cerrado) y que esto “puede reducir la demanda de agua en más de un 90%”. De todos modos, la empresa no informó a Chequeado cuál sería el consumo real de agua que demandará esta técnica ni cuál es la base de esa comparación.

“La huella ambiental no tiene que ver únicamente con las emisiones de carbono, también hay muchos condicionantes respecto a la contaminación sonora por el ruido constante que se genera, el nivel de movimiento de tierra, y la chatarra que se produce”, dijo a este medio Micaela Sánchez Malcolm, especialista en tecnología y ex secretaria de Innovación Pública en la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos).

La expansión de los data centers está siendo cuestionada por el impacto ambiental que provoca: en Estados Unidos, el 71% de la población está en contra de la construcción de data centers en su comunidad, y algunos gobernadores revirtieron sus posturas iniciales y pusieron limitaciones al avance de los centros de datos.

En Finlandia, en tanto, la Justicia suspendió la construcción de data centers de Google. Mientras que en Chile la Justicia obligó a Google a replantear un proyecto por el uso intensivo de agua para enfriamiento (7,6 millones de litros diarios). En Uruguay la empresa también debió reconsiderar un proyecto similar para reducir el consumo de agua.

Otros proyectos de data center que podrían instalarse en Argentina

El de Trelew no es el primer proyecto anunciado para construir un mega data center en el país: en octubre de 2025 el Gobierno nacional anunció, junto a directivos de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, una inversión de US$ 25 mil millones. Pero hasta ahora no hubo novedades.

A principios de septiembre, además, el presidente Javier Milei se reunió con representantes de DayOne Data, una plataforma internacional especializada en infraestructura para centros de datos de IA. La semana pasada el canciller Pablo Quirno viajó a Malasia para visitar un data center de la empresa y aseguró que puso su atención en nuestro país “como destino de futuras inversiones”.

En Argentina existen 47 data centers, de los cuales 31 están en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según Data Centers Map. Su capacidad, no obstante, es muy inferior a la de los hiperscalers como el anunciado para Trelew o el anunciado por el Gobierno con OpenAI. De acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), sólo 13 centros de datos tienen más de 1 MW de potencia.

Con la colaboración de Rodrigo Mansilla.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.