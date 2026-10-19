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19 de octubre de 2026 - 11:28
País.

El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para 20 mil empleados estatales

El régimen contempla compensaciones de hasta 20 sueldos, adicionales según la antigüedad y restricciones para volver a trabajar en el Estado durante ocho años

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para 20 mil empleados estatales - IMAGEN CREADA CON IA

El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para 20 mil empleados estatales - IMAGEN CREADA CON IA

El Gobierno nacional lanzó un nuevo plan de retiro voluntario destinado a trabajadores de la administración pública. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, unos 20 mil empleados están en condiciones de acceder al régimen, que establece compensaciones económicas según la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios.

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La medida está dirigida a empleados de planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado de la administración pública nacional centralizada. Quedan excluidos los trabajadores contratados de manera transitoria y los pertenecientes a determinados organismos y sectores, como las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Cuánto cobrarán los empleados que acepten el retiro voluntario

El régimen establece tres grupos de beneficiarios con diferentes condiciones económicas:

  • Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse. Podrán elegir entre recibir una gratificación única o cobrar el 60% de su salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.

  • Grupo 2: mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de 63 a 64 años, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un sueldo por cada año de antigüedad, dentro de los límites establecidos, más cinco remuneraciones adicionales.

  • Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Podrán percibir un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco sueldos según sus años de servicio.

Qué requisitos deben cumplir los trabajadores

Para adherirse, los empleados no deberán tener procesos penales por delitos contra la administración pública ni sumarios administrativos graves que puedan derivar en sanciones como cesantía o exoneración.

Además, quienes mantengan demandas judiciales o reclamos administrativos relacionados con su vínculo laboral deberán desistir formalmente de esas acciones.

Tampoco podrán incorporarse los agentes que se encuentren en situación de disponibilidad, tengan una renuncia pendiente de aceptación o estén atravesando el cuarto año de licencia por enfermedades o lesiones de largo tratamiento.

No podrán volver a trabajar en el Estado durante ocho años

Una de las condiciones principales del programa establece que quienes acepten el retiro voluntario no podrán volver a ser contratados en el Sector Público Nacional durante ocho años.

La adhesión implica la finalización definitiva de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.

Sin embargo, la incorporación al régimen no será automática. Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazar las solicitudes cuando consideren que la salida del trabajador afecta la prestación de servicios.

Para resolver cada pedido tendrán un plazo de 40 días corridos desde el cierre de la inscripción. Si no existe una aceptación expresa dentro de ese período, la solicitud se considerará rechazada.

El nuevo esquema es independiente del programa de retiros voluntarios que ANSES implementó durante septiembre, cuya convocatoria cerró el 30 de ese mes y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos.

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