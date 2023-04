El tuit que publicó la docente mendocina y se hizo viral El tuit que publicó la docente mendocina y se hizo viral

“Este curso me tiene de profe desde el año pasado, siempre les hacía un examen diferente para cada uno porque era cursado virtual. Obviamente que me creyeron cuando les dije que hacían 36 temas, están acostumbrados ”, sostuvo la docente mendocina.

Su “trampa” fue puesta en práctica a un año de otro tuit en el que expuso una situación similar. El 26 de mayo de 2021 redactó: “Mañana hay evaluación y les hice una prueba diferente a cada uno, abran las puertas del infierno porque allá voy”.

La profesora de lengua se recibió en el 2021. La profesora de lengua se recibió en el 2021.

Rodríguez detalló que “ el examen era sobre ‘reflexión sobre el lenguaje’. La idea es ayudar a que los estudiantes mejoren la escritura ya que están próximos a entrar a la universidad. Yo les doy oraciones con errores gramaticales que hemos analizados previamente en clase y ellos deben reescribirlas de forma correcta. Rinden una vez al mes este tema”.

“La situación de este examen siempre es especial porque al ser errores tan sutiles en la escritura la mayoría los pasa por alto, es por ello que siempre se enroscan mucho cuando rinden este tema, aunque les suele ir a todos bastante bien”, remarcó.

Rodríguez, que también hace redacción y correcciones ortográficas para autores independientes, se sorprendió al ver que su tuit se había vuelto viral. Por estas horas, la publicación superó los cuatro mil retuits y los 136 mil likes.

“Me sorprendió la repercusión del tweet, ya que creí que no lo iba a ver mucha gente. Lo escribí porque me causó risa la situación, creo que a los demás también, y de ahí la viralización. Lo gracioso es que muchos empezaron a contar sus experiencias en exámenes y nos dejaron a las profes de Lengua como brujas. Quizá un poco lo somos”, indicó la profesora, entre risas.

“Cuando el último entregó les leí la evaluación en voz alta y les dije que todos los temas eran iguales, todos se rieron y dijeron frases como ‘nos bailó sabroso’, ‘sos una genia’, ‘no lo vimos venir’ y ‘caímos ante la mejor’. La verdad es que fue una situación divertida”, sostuvo Rodríguez

También reveló que es la primera vez que utiliza este método y que en parte lo hizo para evitar que se copiaran entre ellos. “Quería ver si los podía engañar”, especificó.

“Lo hice para divertirme, ellos me suelen hacer muchos chistes y esta vez fue mi turno. El año pasado, durante la cursada virtual, hacía temas diferentes para cada uno, porque al ser virtual era más difícil. No me costó hacer exámenes diferentes, pero considero que no es tan necesario en la presencialidad, ya que el ambiente de examen es más relajado y puede haber un ‘ida y vuelta’ entre estudiante y docente”, destacó.

Y concluyó: “¿Si tengo pensado otro ‘baile sabroso’? Obvio, las profes de Lengua siempre tenemos cosas pensadas ”.